Na bánovskom cintoríne vybudovali nové kolumbárium

Bánovce nad Bebravou 28. decembra (TASR) - Mesto Bánovce nad Bebravou vybudovalo na cintoríne nové kolumbárium. Umiestnené je v urnovom háji v areáli domu smútku. Do jeho výstavby investovala samospráva viac ako 35.000 eur z mestského rozpočtu. Informovala o tom bánovská radnica v tlačovej správe.



"Urnová stena bola doposiaľ len v mestskej časti Malé Chlievany. Nové kolumbárium v meste tvorí 64 urnových schránok v štyroch blokoch. Do jednej urnovej schránky je možné uložiť až štyri urny zosnulých, môže tak slúžiť ako rodinná hrobka," uviedla radnica.



Viaceré samosprávy pristupujú k budovaniu kolumbárií vzhľadom na nedostatok klasických hrobových miest, ale reagujú i na požiadavky občanov a rastúci počet kremácií. "Do budúcnosti mesto plánuje rozšíriť kolumbárium o ďalšie bloky, v prípade veľkého záujmu sa vopred uvažovalo aj o možnosti dobudovania na obojstranný variant," doplnila radnica.



Kolumbárium v uplynulých dňoch požehnal výpomocný duchovný Rímskokatolíckej farnosti v Bánovciach nad Bebravou Martin Nízl.