Bánovská nemocnica má k dispozícii nové komunikátory

Bánovce nad Bebravou 1. apríla (TASR) - Pacienti na oddelení dlhodobo chorých v nemocnici v Bánovciach nad Bebravou budú môcť komunikovať so službukonajúcimi zdravotníkmi rýchlejšie a efektívnejšie. Umožňujú im to nové komunikačné prístroje, ktoré zdravotnícke zariadenie zakúpilo.



"Pacient má na stene pri posteli komunikačné zariadenie. Stačí, aby stlačil gombík a na monitore v izbe sestier sa zobrazí informácia o tom, ktorý pacient potrebuje ich pomoc. Veľkou výhodou a rozdielom oproti podobným zariadeniam z minulosti je možnosť obojsmernej komunikácie pacienta a zdravotníckeho personálu," vysvetlila riaditeľka nemocnice Mina Bobocká.



Sestričky teda podľa nej nemusia behať "hore-dole", ale pacient im cez komunikačné zariadenie najprv povie, aký má problém a čo prípadne potrebuje. Podľa toho sestra situáciu vyrieši, alebo si prichystá potrebné náležitosti a až potom ide za pacientom. "Je to celé pre obe strany rýchle a efektívne," podotkla Bobocká.



Nákup a inštaláciu signalizačného zariadenia na oddelení dlhodobo chorých nemocnica financovala z vlastných zdrojov a príspevku od Nadácie Gabor, dodala Martina Pavliková, hovorkyňa spoločnosti AGEL SK, pod ktorú nemocnica patrí.