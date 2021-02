Bánovecká nemocnica rozšírila prevádzkové hodiny MOM

Bánovce nad Bebravou 16. februára (TASR) - Nemocnica v Bánovciach nad Bebravou rozšírila prevádzkové hodiny svojho mobilného odberového miesta (MOM). Vedenie zdravotníckeho zariadenia tak reagovalo na veľký záujem verejnosti o antigénové testovanie na ochorenie COVID-19. MOM bude po novom v prevádzke v pracovných dňoch a v sobotu po dobu osem hodín.



"Naše MOM na bezplatné antigénové testovanie budeme od utorka prevádzkovať na základe zmluvy s Ministerstvom zdravotníctva SR od 8.00 do 16.30 h s obedňajšou prestávkou od 12.00 do 12.30 h. Posledný odber bude o 16.00 h," uviedla riaditeľka nemocnice Mina Bobocká.



Všetci záujemcovia o bezplatné antigénové testovanie sa podľa nej musia vopred objednať prostredníctvom webového portálu www.korona.gov.sk. "Ak to kapacity umožňujú, testujeme aj osoby, ktoré sa vopred neregistrovali, ale uprednostnení sú, samozrejme, objednaní," dodala.



RT-PCR testovanie pre indikovaných pacientov sa nemení, zdravotníci ho budú zabezpečovať vždy v pondelok, stredu a piatok.