Bánovce nad Bebravou 8. apríla (TASR) - Nemocnica v Bánovciach nad Bebravou zaviedla miesto prvého kontaktu. Opatrením reaguje na zamedzenie šírenia nového koronavírusu. Zdravotnícke zariadenie denne navštívi približne 600 ľudí. Informovala o tom v stredu riaditeľka nemocnice Mina Bobocká.



"Miesto prvého kontaktu, teda triáž je situovaná hneď pri vstupe do nemocnice. Tu si každý prichádzajúci musí vydezinfikovať ruky, naši zamestnanci mu odmerajú telesnú teplotu a pacient vypisuje prehlásenie o svojej cestovateľskej anamnéze," načrtla Bobocká.



Miesto prvého kontaktu podľa nej funguje v pracovných dňoch od 6.00 do 22.00 h, mimo tohto času je hlavný vchod nemocnice uzavretý. "V prípade nevyhnutnej potreby je recepčnou privolaný lekár a sestra. Aj napriek opatreniam však denne našu nemocnicu navštívi v priemere približne 600 pacientov," doplnila.



Bánovská nemocnica prijala postupy i pri pacientoch s podozrením na nový koronavírus. "Pacienti by mali v prvom rade podľa usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR telefonicky kontaktovať svojho všeobecného lekára alebo zavolať číslo regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Ak už do areálu našej nemocnice prídu a sú na ochorenie COVID-19 podozriví, sú usmernení do takzvanej covidovej ambulancie a do izolačnej miestnosti, kde sú riadne vyšetrení, a lekár rozhodne, ako postupovať ďalej," dodala Bobocká.