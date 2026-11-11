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Bánovce nad Bebravou opäť zabezpečia bezplatný odvoz konárov a lístia
Zber konárov v mestských častiach sa podľa nej uskutoční podľa pokynov predsedu občianskeho výboru alebo poslanca za mestskú časť.
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 11. novembra (TASR) - Samospráva Bánoviec nad Bebravou opäť zabezpečuje v rámci jesennej údržby záhrad a verejných plôch sídlisk odvoz orezaných konárov a pohrabaného lístia z územia mesta. S bezplatným zberom začala tento týždeň, uskutoční sa ešte počas troch nasledujúcich novembrových pondelkov. Informovala o tom radnica na webe mesta.
„Pracovníci mesta budú konáre zvážať postupne zo všetkých lokalít rodinných domov v rámci celého mesta. Na uloženie konárov budú vyhradené miesta označené informačnou tabuľkou. Občania môžu konáre, prípadne pohrabané lístie a trávu vo vreciach vykladať vždy počas víkendu pred plánovaným odvozom,“ ozrejmila radnica.
Doplnila, že obyvatelia bytových domov na sídliskách, ktorí majú záujem si svojpomocne upraviť okolie domu, môžu mesto požiadať o veľkoobjemové vrecia na zhrabané lístie.
Službu odvozu zeleného odpadu mesto organizuje v snahe vyjsť v ústrety občanom a zachovať čistotu verejných priestranstiev. „Prosíme preto i občanov o ústretovosť, aby nehromadili konáre z orezávania mimo stanovených dní a miest. Iný odpad odvezený nebude,“ doplnila radnica.
Odovzdať konáre alebo iný zelený odpad mimo stanoveného zberu môžu podľa nej obyvatelia i na zbernom dvore v čase jeho otváracích hodín.
„Hromadenie odpadu na verejných priestranstvách mimo určených termínov a vyhradených miest sa považuje za vytváranie čiernych skládok, čomu práve touto službou chce samospráva predchádzať. Vytváranie čiernych skládok môže pokutovať v zmysle zákona o odpadoch,“ upozornila radnica.
Zber konárov v mestských častiach sa podľa nej uskutoční podľa pokynov predsedu občianskeho výboru alebo poslanca za mestskú časť. Odpad zo záhradkárskych osád môžu obyvatelia odovzdať na zbernom dvore, prípadne sa dohodnúť s predsedom osady, ktorý nahlási na mestský úrad požiadavku na hromadný odvoz.
„Pracovníci mesta budú konáre zvážať postupne zo všetkých lokalít rodinných domov v rámci celého mesta. Na uloženie konárov budú vyhradené miesta označené informačnou tabuľkou. Občania môžu konáre, prípadne pohrabané lístie a trávu vo vreciach vykladať vždy počas víkendu pred plánovaným odvozom,“ ozrejmila radnica.
Doplnila, že obyvatelia bytových domov na sídliskách, ktorí majú záujem si svojpomocne upraviť okolie domu, môžu mesto požiadať o veľkoobjemové vrecia na zhrabané lístie.
Službu odvozu zeleného odpadu mesto organizuje v snahe vyjsť v ústrety občanom a zachovať čistotu verejných priestranstiev. „Prosíme preto i občanov o ústretovosť, aby nehromadili konáre z orezávania mimo stanovených dní a miest. Iný odpad odvezený nebude,“ doplnila radnica.
Odovzdať konáre alebo iný zelený odpad mimo stanoveného zberu môžu podľa nej obyvatelia i na zbernom dvore v čase jeho otváracích hodín.
„Hromadenie odpadu na verejných priestranstvách mimo určených termínov a vyhradených miest sa považuje za vytváranie čiernych skládok, čomu práve touto službou chce samospráva predchádzať. Vytváranie čiernych skládok môže pokutovať v zmysle zákona o odpadoch,“ upozornila radnica.
Zber konárov v mestských častiach sa podľa nej uskutoční podľa pokynov predsedu občianskeho výboru alebo poslanca za mestskú časť. Odpad zo záhradkárskych osád môžu obyvatelia odovzdať na zbernom dvore, prípadne sa dohodnúť s predsedom osady, ktorý nahlási na mestský úrad požiadavku na hromadný odvoz.