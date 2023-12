Bánovce nad Bebravou plánujú hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom

Bánovce nad Bebravou 14. decembra (TASR) - Mesto Bánovce nad Bebravou plánuje v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom v objeme 23,16 milióna eur. Oproti tomuto roku bude mať k dispozícii nižší objem financií, čo sa prejaví i vo výdavkoch. Vyplýva to z návrhu rozpočtu na budúci rok, ktorý na svojom rokovaní vo štvrtok schválili mestskí poslanci.



Celkové príjmy mesta by mali v budúcom roku dosiahnuť 23.166.366 eur, svoje celkové výdavky naplánovala radnica v rovnakej výške. Celkové príjmy a výdavky rozpočtu mesta vrátane finančných operácií sú oproti pôvodnému rozpočtu na rok 2023 nižšie o 461.851 eur, teda o dve percentá.



Aby mesto vykrylo výpadky príjmov, ako i zvýšené výdavky a zostavilo vyrovnaný rozpočet, pristúpilo okrem iného i k zvýšeniu daní z nehnuteľnosti, sadzby zvýšilo približne o 50 percent. Ďalším príjmom bude poplatok za rozvoj, využiť ho v zmysle zákona na kapitálové výdavky, ktoré súvisia so stavbou.



Mesto v rámci rozpočtu počíta so zákonným zvýšením miezd, infláciou, ako i zvýšenými výdavkami na energie, preto muselo mnohé rozpočtové položky obmedziť a sú nastavené na pokrytie potrieb na minimálnej hranici, či už sú to výdavky na mzdy a odvody, alebo obstaranie tovarov a služieb, skonštatovala radnica v materiáli.



Kapitálové výdavky rozpočtu v roku 2024 mesto naplánovalo vo výške 1.777.267 eur. "Okrem prestavby budovy bývalého odborného učilišťa a investícií z nájmov Tedosu a Bytthermu sú takmer celé vykryté prostriedkami rezervného fondu mesta, a to vo výške 1.163.200 eur. Z toho spoluúčasti mesta na projektoch predstavujú čiastku 397.475 eur a zvyšnú časť predstavujú vlastné investície mesta (765.725 eur)," doplnila radnica.