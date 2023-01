Bánovce nad Bebravou plánujú tento rok výstavbu bytov či kompostárne

Bánovce nad Bebravou 25. januára (TASR) - Samospráva Bánoviec nad Bebravou plánuje v tomto roku zabezpečiť výstavbu nájomných bytov, modernizáciu knižnice či vybudovanie kompostárne. Investície chce financovať z mimorozpočtových i vlastných zdrojov. Informoval o tom primátor Róbert Gašparík.



"Mesto začne s výstavbou domu s 22 nájomnými bytmi na Svätoplukovej ulici. V súvislosti s avizovanou prestavbou internátu bývalého stredného odborného učilišťa odevného na Ulici A. Hlinku sme vo fáze prípravných prác na realizáciu tohto rozsiahleho projektu. Vzniknúť by tu malo 38 bytových jednotiek," načrtol Gašparík.



Mestská knižnica Ľ. Štúra prejde podľa neho modernizáciou interiéru vrátane nového dispozičného riešenia a bezbariérového prístupu. Bezbariérový bude aj hlavný vstup do mestského kultúrneho strediska, rekonštrukcia tam zahŕňa i opravu strešnej konštrukcie vstupu a nové dvere. "Centrum voľného času bude môcť rozšíriť svoje exteriérové aktivity na novom ihrisku vo dvore. Zatraktívnený priestor plánujú pracovníci využívať na rodinné a komunitné aktivity," doplnil primátor.



K realizácii sa podľa neho približuje aj vybudovanie vlastnej kompostárne biologicky rozložiteľného odpadu v obci Dežerice, mesto aktuálne realizuje verejné obstarávanie na dodávateľa prác.



"V tomto roku je v pláne i realizácia projektu na vybudovanie varovného a vyrozumievacieho systému na území mesta. V posledných rokoch sme svedkami mnohých mimoriadnych udalostí spojených najmä s počasím," priblížil Gašparík. S dôsledkami zmeny klímy podľa neho súvisí i ďalší environmentálny projekt, a to realizácia vodozádržných opatrení, ktoré zahŕňajú vybudovanie zelenej strechy a revitalizáciu povrchov niektorých odstavných plôch.



"Z prostriedkov rozpočtu bude potrebné zabezpečovať bežné opravy komunikácií, obnovu dopravného značenia a údržbu verejných priestranstiev a zelene, no mesto plánuje realizovať aj ďalšie investície," ozrejmil Gašparík.



Na Hollého ulici sa už v januári začala výstavba nových odstavných plôch. Radnica bude pokračovať aj v budovaní krytých stojísk na kontajnery, opravy sa dočká ďalší úsek historického múru na cintoríne v meste i časť oplotenia cintorína v Horných Ozorovciach.



Samospráva sa v tomto roku bude i naďalej snažiť o čerpanie mimorozpočtových zdrojov, a to prípravou projektov na získanie financií zo zdrojov štátnej správy a Európskej únie. "Pevne verím, že dlho očakávané výzvy uzrú svetlo sveta a dokážeme ich pretaviť do viditeľných investícií na území nášho mesta. Od nových multifunkčných ihrísk cez detské preliezačky až po cyklochodníky," dodal primátor.