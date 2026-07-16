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Bánovce nad Bebravou po proteste prokuratúry upravili volebné obvody
Uznesením o určení počtu poslancov a volebných obvodov z apríla tohto roka sa prokuratúra zaoberala na základe podnetu.
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 16. júla (TASR) - Samospráva Bánoviec nad Bebravou upravila pre nadchádzajúce komunálne voľby volebné obvody a počet v nich volených mestských poslancov. Reagovala tak na protest Okresnej prokuratúry Bánovce nad Bebravou proti uzneseniu z aprílového rokovania mestského zastupiteľstva (MsZ), ktorému poslanci na svojom rokovaní vo štvrtok i vyhoveli.
Bánovské MsZ bude mať na základe poslaneckého návrhu viceprimátorky Márie Hajšovej pre volebné obdobie 2026 - 2030 napokon 14 členov. Poslancov budú obyvatelia voliť v štyroch volebných obvodoch. V obvode Juh a Východ budú štyria poslanci, Stred a Sever traja poslanci, Dubnička bude mať piatich poslancov. Štvrtý obvod zahŕňa mestské časti Biskupice, Malé Chlievany, Dolné Ozorovce a Horné Ozorovce, obyvatelia v nich budú vyberať dvoch členov mestského parlamentu. Úpravu volebných obvodov mesto podľa Hajšovej odkonzultovalo s prokuratúrou.
Návrh na úpravu volebných obvodov podal Peter Králik za skupinu poslancov a poslankyňa Lucia Bieliková. Keďže MsZ väčšinou schválilo poslanecký návrh viceprimátorky, o ich návrhoch sa už nehlasovalo.
Uznesením o určení počtu poslancov a volebných obvodov z apríla tohto roka sa prokuratúra zaoberala na základe podnetu. Ten podala skupina mestských poslancov, podľa ktorých volebné obvody a počty poslancov nerešpektujú ústavný princíp o rovnosti váhy hlasu. Na rokovaní vtedy podali i vlastný návrh, MsZ vtedy väčšinou schválilo návrh radnice.
Nezákonnosť zistila prokuratúra pri uznesení, ktorým MsZ určilo sedem volebných obvodov v meste pre nasledujúce voľby do orgánov samosprávy mesta na volebné obdobie 2026 - 2030. Uznesením MsZ bolo podľa prokuratúry porušené ustanovenie zákona o podmienkach výkonu volebného práva, pretože počty volebných obvodov a počty v nich volených poslancov zastupiteľstva sú v rozpore s legálnou požiadavkou pomernosti, t. j. aby každému poslaneckému mandátu zodpovedal približne rovnaký počet obyvateľov s trvalým pobytom v danom volebnom obvode.
Pôvodne schválené uznesenie hovorilo o siedmich obvodoch, volebný obvod Juh a Východ mali zastupovať štyria poslanci, volebný obvod Stred a Sever traja poslanci, sídlisko Dubnička štyria, po jednom poslancovi mali mať volebné obvody, ktoré pozostávajú z mestskej časti Biskupice, Malé Chlievany, Dolné Ozorovce a Horné Ozorovce. Pri jednomandátových volebných obvodoch v mestských častiach primátor Róbert Gašparík na rokovaní opätovne argumentoval logickým historickým a geografickým opodstatnením a najmä praktickým hľadiskom.
MsZ má v tomto volebnom období 19 členov, znížením ich počtu radnica reagovala na pokles počtu obyvateľov.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.
Bánovské MsZ bude mať na základe poslaneckého návrhu viceprimátorky Márie Hajšovej pre volebné obdobie 2026 - 2030 napokon 14 členov. Poslancov budú obyvatelia voliť v štyroch volebných obvodoch. V obvode Juh a Východ budú štyria poslanci, Stred a Sever traja poslanci, Dubnička bude mať piatich poslancov. Štvrtý obvod zahŕňa mestské časti Biskupice, Malé Chlievany, Dolné Ozorovce a Horné Ozorovce, obyvatelia v nich budú vyberať dvoch členov mestského parlamentu. Úpravu volebných obvodov mesto podľa Hajšovej odkonzultovalo s prokuratúrou.
Návrh na úpravu volebných obvodov podal Peter Králik za skupinu poslancov a poslankyňa Lucia Bieliková. Keďže MsZ väčšinou schválilo poslanecký návrh viceprimátorky, o ich návrhoch sa už nehlasovalo.
Uznesením o určení počtu poslancov a volebných obvodov z apríla tohto roka sa prokuratúra zaoberala na základe podnetu. Ten podala skupina mestských poslancov, podľa ktorých volebné obvody a počty poslancov nerešpektujú ústavný princíp o rovnosti váhy hlasu. Na rokovaní vtedy podali i vlastný návrh, MsZ vtedy väčšinou schválilo návrh radnice.
Nezákonnosť zistila prokuratúra pri uznesení, ktorým MsZ určilo sedem volebných obvodov v meste pre nasledujúce voľby do orgánov samosprávy mesta na volebné obdobie 2026 - 2030. Uznesením MsZ bolo podľa prokuratúry porušené ustanovenie zákona o podmienkach výkonu volebného práva, pretože počty volebných obvodov a počty v nich volených poslancov zastupiteľstva sú v rozpore s legálnou požiadavkou pomernosti, t. j. aby každému poslaneckému mandátu zodpovedal približne rovnaký počet obyvateľov s trvalým pobytom v danom volebnom obvode.
Pôvodne schválené uznesenie hovorilo o siedmich obvodoch, volebný obvod Juh a Východ mali zastupovať štyria poslanci, volebný obvod Stred a Sever traja poslanci, sídlisko Dubnička štyria, po jednom poslancovi mali mať volebné obvody, ktoré pozostávajú z mestskej časti Biskupice, Malé Chlievany, Dolné Ozorovce a Horné Ozorovce. Pri jednomandátových volebných obvodoch v mestských častiach primátor Róbert Gašparík na rokovaní opätovne argumentoval logickým historickým a geografickým opodstatnením a najmä praktickým hľadiskom.
MsZ má v tomto volebnom období 19 členov, znížením ich počtu radnica reagovala na pokles počtu obyvateľov.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.