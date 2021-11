Bánovce nad Bebravou pokračujú v prípravách na budovanie bytového domu

Bánovce nad Bebravou 4. novembra (TASR) - Samospráva Bánoviec nad Bebravou pokračuje v prípravách na vybudovanie bytového domu na Svätoplukovej ulici s 22 nájomnými bytmi. Aktivity na vytvorenie možností bývania v meste vyvíjajú i viacerí súkromní investori. Vyplýva to z informatívnej správy o bytovej výstave za obdobie od septembra 2020 do augusta tohto roka, ktorú na svojom poslednom rokovaní vzali na vedomie mestskí poslanci.



Nové nájomné bývanie plánuje radnica vybudovať pred domom so 44 bytovými jednotkami, a to z dotácie od Ministerstva dopravy a výstavby SR a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania. "V súčasnosti je spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, realizuje sa i proces obstarania záväzných stanovísk a vyjadrení príslušných dotknutých orgánov štátnej správy a správcov sietí. Žiadosť o stavebné povolenie podá mesto ihneď po doručení," konkretizovala samospráva v informatívnej správe. Náklady na vybudovanie domu s príslušnou infraštruktúrou mesto odhadlo na 1,3 milióna eur.



Investície smerovali i do rekonštrukcií jestvujúceho bytového fondu. Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou zabezpečilo za sledované obdobie rekonštrukcie v hodnote viac ako 970.000 eur, firma Byttherm zase do bytov a domov vo svojej správe investovala viac ako 1,8 milióna eur. Správcovská spoločnosť EKA zabezpečila investície za viac ako 51.000 eur.



Nové bývanie pre obyvateľov zabezpečia i projekty súkromných investorov, vo väčšej miere ide o hromadnú bytovú výstavbu, ale i rodinné domy. "Mesto má záujem podporovať investorov vo výstavbe a snaží sa byť súčinné pri takýchto investičných zámeroch súkromných investorov, najmä pri budovaní infraštruktúry vedúcej cez pozemky vo vlastníctve mesta a následnom zriaďovaní iných práv k týmto pozemkom," skonštatovala bánovská radnica.