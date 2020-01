Bánovce nad Bebravou prevezmú do správy viaceré nebytové priestory

Bánovce nad Bebravou 6. januára (TASR) - Samospráva Bánoviec nad Bebravou prevezme do svojej správy viaceré nebytové priestory na území mesta. Rovnako to plánuje urobiť aj s krytou plavárňou. Dohodla sa na tom so spoločnosťou Byttherm, ktorá ich správu doposiaľ vykonáva.



Mesto dostane do svojej správy viaceré priestory vo svojom vlastníctve. Ide o Dom služieb na Námestí Ľ. Štúra, nebytové priestory, ktoré slúžia mestskej polícii, futbalový štadión, asfaltovú plochu pri krytej plavárni, ako i obchodné priestory s príslušenstvom na Novomestského ulici. Spoločnosť mu ich odovzdá na základe výzvy primátorky Rudolfy Novotnej. Dohodli sa na tom mestskí poslanci na svojom rokovaní v závere decembra minulého roka. "Spoločnosť bola otvorená rokovaniam, pričom bola ochotná ustúpiť v určitých veciach mestu, ktoré sa tiež musí prispôsobiť," ozrejmila Novotná. Zároveň upozornila, že radnica musí zmeny pri správe majetku zakomponovať do úpravy rozpočtu mesta.



Samospráva plánuje do svojej správy prevziať i krytú plaváreň, ktorú rovnako spravuje Byttherm. "Spoločnosť pri rokovaniach s mestom upozornila, že peniaze, ktoré získava z nájmu nebytových priestorov, využíva na plaváreň," doplnila primátorka. V tejto súvislosti ju preto mestskí poslanci zaviazali do 30. júna tohto roka rokovať s Bytthermom o doplnku k mandátnej zmluve, a to so špecifikáciou finančných, časových a iných podmienok prevzatia plavárne do správy mesta.