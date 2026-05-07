< sekcia Regióny
Bánovce nad Bebravou pripravili bezplatný zber elektrospotrebičov
Na zber spotrebičov je potrebná objednávka, bližšie informácie nájdu obyvatelia na webe mesta.
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 7. mája (TASR) - Obyvatelia Bánoviec nad Bebravou sa budú môcť zbaviť starých elektrospotrebičov. Bezplatný zber pripravila samospráva na 16. mája, bielu techniku bude v spolupráci s organizáciou zodpovednosti výrobcov zbierať priamo z adresy bydliska obyvateľov. Informovala o tom radnica na webe mesta.
„Zber je určený najmä pre veľké a ťažké spotrebiče z kategórie bielej techniky, ktoré je náročné odviezť na zberný dvor. Ide napríklad o chladničky a mrazničky, práčky a sušičky, umývačky riadu, sporáky a ďalšiu väčšiu techniku,“ priblížila radnica.
Podmienkou je podľa nej odovzdanie minimálne jedného spotrebiča s hmotnosťou nad 25 kilogramov alebo viacerých menších spotrebičov s celkovou hmotnosťou nad 25 kilogramov. „Do zberu nepatria televízory, monitory, žiarovky a neónky, tie je potrebné odovzdať na zbernom dvore alebo v elektropredajni pri kúpe nového zariadenia,“ upozornila.
Na zber spotrebičov je potrebná objednávka, bližšie informácie nájdu obyvatelia na webe mesta.
„Zber elektroodpadu priamo z adresy bydliska je unikátna služba, ktorú mesto realizuje v spolupráci so združením výrobcov Envidom. V rámci Európskej únie ide o nadštandardnú službu, keďže v iných krajinách si obyvatelia musia odvoz tohto druhu odpadu zabezpečiť sami,“ skonštatovala radnica.
„Zber je určený najmä pre veľké a ťažké spotrebiče z kategórie bielej techniky, ktoré je náročné odviezť na zberný dvor. Ide napríklad o chladničky a mrazničky, práčky a sušičky, umývačky riadu, sporáky a ďalšiu väčšiu techniku,“ priblížila radnica.
Podmienkou je podľa nej odovzdanie minimálne jedného spotrebiča s hmotnosťou nad 25 kilogramov alebo viacerých menších spotrebičov s celkovou hmotnosťou nad 25 kilogramov. „Do zberu nepatria televízory, monitory, žiarovky a neónky, tie je potrebné odovzdať na zbernom dvore alebo v elektropredajni pri kúpe nového zariadenia,“ upozornila.
Na zber spotrebičov je potrebná objednávka, bližšie informácie nájdu obyvatelia na webe mesta.
„Zber elektroodpadu priamo z adresy bydliska je unikátna služba, ktorú mesto realizuje v spolupráci so združením výrobcov Envidom. V rámci Európskej únie ide o nadštandardnú službu, keďže v iných krajinách si obyvatelia musia odvoz tohto druhu odpadu zabezpečiť sami,“ skonštatovala radnica.