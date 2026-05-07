Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 9. máj 2026Meniny má Roland
< sekcia Regióny

Bánovce nad Bebravou pripravili bezplatný zber elektrospotrebičov

.
Ilustračné foto Foto: TASR

Na zber spotrebičov je potrebná objednávka, bližšie informácie nájdu obyvatelia na webe mesta.

Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 7. mája (TASR) - Obyvatelia Bánoviec nad Bebravou sa budú môcť zbaviť starých elektrospotrebičov. Bezplatný zber pripravila samospráva na 16. mája, bielu techniku bude v spolupráci s organizáciou zodpovednosti výrobcov zbierať priamo z adresy bydliska obyvateľov. Informovala o tom radnica na webe mesta.

„Zber je určený najmä pre veľké a ťažké spotrebiče z kategórie bielej techniky, ktoré je náročné odviezť na zberný dvor. Ide napríklad o chladničky a mrazničky, práčky a sušičky, umývačky riadu, sporáky a ďalšiu väčšiu techniku,“ priblížila radnica.

Podmienkou je podľa nej odovzdanie minimálne jedného spotrebiča s hmotnosťou nad 25 kilogramov alebo viacerých menších spotrebičov s celkovou hmotnosťou nad 25 kilogramov. „Do zberu nepatria televízory, monitory, žiarovky a neónky, tie je potrebné odovzdať na zbernom dvore alebo v elektropredajni pri kúpe nového zariadenia,“ upozornila.

Na zber spotrebičov je potrebná objednávka, bližšie informácie nájdu obyvatelia na webe mesta.

„Zber elektroodpadu priamo z adresy bydliska je unikátna služba, ktorú mesto realizuje v spolupráci so združením výrobcov Envidom. V rámci Európskej únie ide o nadštandardnú službu, keďže v iných krajinách si obyvatelia musia odvoz tohto druhu odpadu zabezpečiť sami,“ skonštatovala radnica.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDOVEĎ POČASIA: Slnečné počasie robí radosť, ako dlho vydrží?

HRABKO: Koniec vojny na Ukrajine prinesie aj začiatok nových problémov

Fico: SR do Dachau doručí tabuľu s údajmi o Slovákoch, ktorí tam boli

Návrh novely: NR SR by mohlo byť možné odvolať aj ľudovým hlasovaním