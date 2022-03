Bánovce nad Bebravou pripravili službu zberu konárov z rodinných domov

Bánovce nad Bebravou 14. marca (TASR) - Mesto Bánovce nad Bebravou aj v tomto roku zabezpečí zber konárov z orezávania drevín v rodinných domoch. So službou začne od pondelka a konáre bude zbierať do 25. apríla, a to vždy v pondelok. Informovala o tom radnica.



"Službu organizuje samospráva v snahe vyjsť v ústrety občanom a zachovať čistotu verejných priestranstiev. Prosíme preto občanov i o ústretovosť, aby nehromadili konáre z orezávania mimo stanovených dní a vyložili ich vždy len počas víkendu pred stanovených odvozom," uviedla radnica.



Snahou mesta je zamedziť vytváraniu čiernych skládok, ktoré znečisťujú spoločné priestranstvá a je možné ich pokutovať v zmysle porušenia zákona o odpadoch. "Ak občania potrebujú zlikvidovať konáre z orezávania mimo stanoveného zberu, prípadne iný zelený odpad, môžu tak urobiť kedykoľvek bezplatne na zbernom dvore v čase jeho otváracích hodín. Menšie množstvá zeleného odpadu zo záhrad je vhodné spracovať domácim kompostovaním," pripomenula samospráva.