Bánovce nad Bebravou pripravujú jarné susedské upratovanie

Bánovce nad Bebravou 19. apríla (TASR) - Samospráva Bánoviec nad Bebravou pripravuje jarné susedské upratovanie mesta. Uskutoční sa od 22. do 25. apríla pri príležitosti Dňa Zeme, k zapojeniu vyzýva obyvateľov. Informovala o tom radnica v tlačovej správe.



"Jarné susedské upratovanie je skvelá príležitosť na vyčistenie a skrášlenie miest v okolí našich príbytkov, činžiakov alebo v lokalitách, kam radi chodíme," uviedla radnica.



Obyvatelia si budú môcť zvoliť konkrétny dátum i čas, kedy sa chcú do projektu zapojiť, upratovať môžu individuálne, alebo s najbližšími. Mesto im dodá rukavice, vrecia, prípadne iné pomôcky, rovnako zabezpečí odvoz odpadu.



Akciu pripravili viaceré organizácie v spolupráci s mestom pod záštitou občianskeho združenia BeeN. Projekt Bánovce majú zelenú, v rámci ktorého sa uskutočnia viaceré environmentálne aktivity, podporil Trenčiansky samosprávny kraj z grantu Zelené oči.