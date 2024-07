Bánovce nad Bebravou pristúpili pre nižší výnos dane k úsporám

Bánovce nad Bebravou 10. júla (TASR) - Mesto Bánovce nad Bebravou pristúpilo pre nižší výnos podielovej dane k úsporným opatreniam. Premietlo ich aj do zmeny rozpočtu, ktorú na svojom rokovaní koncom júna schválili mestskí poslanci. Počíta so znížením bežných výdavkov takmer vo všetkých programoch či zapojením financií z rezervného fondu.



Samospráva pôvodne počítala s výnosom z dane z príjmov fyzických osôb na úrovni 8,9 milióna eur, na základe prognózy Ministerstva financií SR je o približne 303.000 eur nižšia.



Mesto v tejto súvislosti pristúpilo k viacerým úsporným opatreniam. Svoje bežné výdavky znížilo takmer vo všetkých programoch rozpočtu o 150.000 eur, zapojilo príjmy z dobropisov a refundácií z minulých období v objeme približne 52.000 eur, rovnako do rozpočtu zapojilo i prostriedky z rezervného fondu vo výške 100.000 eur.



"Okrem zníženia bežných výdavkov touto rozpočtovou úpravou bude mesto pokračovať aj v ďalšom viazaní rozpočtovaných bežných výdavkov, a to najmä v oblasti technických služieb mesta," ozrejmila radnica v dôvodovej správe. Pripomenula, že legislatíva jej umožňuje využiť rezervný fond i na bežné výdavky.



"V prípade pretrvávania nepriaznivého vývoja na výnose dane z príjmov fyzických osôb mesto vo štvrtom kvartáli roka pristúpi k dodatkovaniu zmluvných vzťahov so súkromnými školskými zariadeniami prevádzkovanými na území mesta v zmysle usmernenia Ministerstva školstva, výskumu a vývoja SR, a to znížením poskytovaných finančných prostriedkov podľa jednotkového koeficientu na žiaka, ktorý bude zverejnený v jesenných mesiacoch," avizovala radnica.



Z rezervného fondu bude financovať náklady na zrážkovú vodu, výdavky v objeme 100.000 eur pôvodne plánovalo financovať z podielovej dane. Fond na podporu športu schválil mestu dotáciu na projekt rekonštrukcie a modernizácie osvetlenia a technológie chladenia ľadovej plochy zimného štadióna vo výške 475.559,46 eura. Celková hodnota projektu predstavuje 679.370,65 eura, spolufinancovanie mesta je vo výške 203.811,19 eura. Čiastku vyčlenilo z rezervného fondu.



Samospráva z rezervného fondu dofinancuje i základnú umeleckú školu, a to čiastkou 39.000 eur. Z rezervy vyčlenila na analýzu popisu tepelného hospodárstva financie v objeme 15.600 eur, na opravu kosačky 4000 eur, vypracovanie projektovej dokumentácie na centrum zdravotnej starostlivosti 50.000 eur a na projekt nocľahárne 20.000 eur.



Celkové príjmy mesta sú po zmene rozpočtu na úrovni 26.724.425,70 eura, celkové výdavky sú v rovnakej výške.