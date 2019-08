Bánovce nad Bebravou sa cez festival preniesli do stredoveku

Stredoveký festival hostili Bánovce nad Bebravou po prvý raz.

Bánovce nad Bebravou 19. augusta (TASR) - Bánovce nad Bebravou sa uplynulý víkend preniesli do stredoveku. Festival Villa Ben priniesol v sobotu (17. 8.) do mestského parku rytierske súboje, remeslá či dobovú hudbu.



Stredoveký festival hostili Bánovce nad Bebravou po prvý raz. "S priateľom Kryštofom chodievame už druhý rok po rôznych kultúrnych podujatiach a takéto prostredie zažívame neustále. Minulý rok sme sa rozprávali, prečo by sme niečo takéto nemohli spraviť niekde blízko, keďže by bolo fajn necestovať niekam ďaleko. Park z toho vyšiel ako celkom dobré miesto," načrtla pre TASR organizátorka festivalu Barbora Mikulášová.



Názov stredovekého festivalu nevybrali organizátori náhodou. "Keďže išlo o stredoveký festival, snažili sme sa ho prepojiť s históriou mesta. Prvá zmienka o Bánovciach pochádza z listiny z roku 1232, kde bolo mesto spomenuté ako Villa Ben, osada Ben," ozrejmila ďalej Mikulášová.



Celý priestor v mestskom parku podľa nej pripomínal stredovek, bola tam stredoveká kuchyňa i stredoveká hudba. "Návštevníci tu mohli vidieť veľa remeselníkov, ktorí vyrábajú svoje výrobky z pôvodných prírodných materiálov, ako i veľa šermiarskych historických skupín, ktoré predvádzali bojové, lukostrelecké a divadelné scénky," priblížila.



Organizátori plánujú festival organizovať aj budúci rok, a to vo väčšom meradle. "Národ, ktorý zabúda na svoju históriu, obyčajne nie je dobrým národom. U nás v Bánovciach, v našom meste si ctíme históriu a ctíme si aj ľudí, ktorí robia všetko preto, aby bola pripomínaná najmä našim najmladším, mladej generácii," dodala primátorka Rudolfa Novotná.