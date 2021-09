Bánovce nad Bebravou spustia najskôr semafory v testovacom režime

Bánovce nad Bebravou 21. septembra (TASR) - Križovatky Ulice Sládkovičova s ulicami Hviezdoslavova a Hollého a s ulicami K nemocnici a Radlinského v Bánovciach nad Bebravou bude už čoskoro riadiť svetelná signalizácia. Semafory budú najskôr fungovať v testovacom režime, informovala bánovská samospráva v tlačovej správe.



Práce na úprave križovatiek pokračovali v uplynulých dňoch obnovou vodorovného značenia. "Najvýraznejšou zmenou je zrušenie priechodu pre chodcov v blízkosti úradu práce smerom k informačným tabuliam. Priechod bol presunutý priamo do križovatky, kde bude riadený signalizáciou," priblížila radnica.



Semafory na križovatkách už dodávateľ prác osadil, pred ich spustením do ostrej prevádzky budú najskôr fungovať v testovacom režime s prerušovaným signálom oranžovej. "Testovací režim bude spustený už v tomto týždni. Pokiaľ bude na semaforoch blikať oranžové svetlo, premávka na križovatke sa bude riadiť predpismi a dopravným značením ako doteraz," ozrejmila samospráva.



Počas testovacieho týždňa sa uskutoční skúška ostrej prevádzky semaforov v časovom úseku dvoch hodín. V tomto čase sa premávka bude plne riadiť svetelnou signalizáciou. O presnom termíne a čase skúšky bude mesto verejnosť informovať. "Približne po týždni testovacieho režimu bude spustená trvalá prevádzka svetelnej signalizácie. Presný termín bude opäť oznámený prostredníctvom všetkých komunikačných kanálov mesta," dodala radnica.



Vybudovanie svetelných križovatiek radnica financuje z rozpočtu mesta. Dodávateľom prác je spoločnosť Alam so sídlom v Bratislave. Mesto jej zaplatí 145.878,27 eura.