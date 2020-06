Bánovce nad Bebravou ukončili hospodárenie v minulom roku s prebytkom

Bánovce nad Bebravou 18. júna (TASR) - Samospráva Bánoviec nad Bebravou ukončila hospodárenie v minulom roku s prebytkom vo výške viac ako milión eur. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta za rok 2019, ktorý na svojom rokovaní v stredu (17. 6.) schválili tamojší mestskí poslanci.



Celkové príjmy mesta k 31. decembru minulého roka dosiahli 17.528.542,14 eura, celkové výdavky boli na úrovni 16.519.254,98 eura. Prebytok tak predstavuje 1.009.287,16 eura. Po vylúčení účelovo viazaných dotácií je výsledok hospodárenia 801.641,97 eura.



Zostatok finančných operácií využije mesto na tvorbu rezervného fondu a tvorbu fondu rozvoja bývania. Do rezervného fondu dá 796.100,83 eura, do rozvoja bývania 5547,14 eura. "Budeme musieť pristupovať obozretne k použitiu prostriedkov z rezervného fondu v tomto roku, keďže nám hrozí výpadok na podielových daniach. V prípade potreby tak budeme rezervný fond používať i na bežné výdavky," upozornila na rokovaní vedúca finančného odboru Mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou Eva Straňáková.



Celkový dlh mesta koncom minulého roka predstavoval 1.084.167,38 eura, celková úverová zadlženosť tak dosiahla 7,45 percenta. "V minulom roku sme neprijali žiaden nový bankový úver, ale splatili sme zo starých sumu vo výške približne 500.000 eur, čiže o túto sumu nám klesla celková zadlženosť mesta," dodala Straňáková.