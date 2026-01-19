< sekcia Regióny
Bánovce nad Bebravou upravili prevádzkové hodiny zberného dvora
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 19. januára (TASR) - Samospráva Bánoviec nad Bebravou pristúpila od začiatku tohto roka k zmene prevádzkových hodín zberného dvora. Obyvatelia tam môžu odpad zaniesť vždy počas pracovných dní, dvor bude otvorený aj každú párnu sobotu. Informovala o tom radnica na webe mesta.
„Mesto pristúpilo k zmene prevádzkových hodín na zbernom dvore v snahe o neustále znižovanie nákladov na odpadové hospodárstvo. Tieto kroky sú súčasťou celkovej snahy o zodpovednejší prístup k triedeniu odpadu a o efektívnejšie využívanie zberného dvora,“ uviedla radnica.
Zberný dvor je od začiatku roka prístupný od pondelka do piatka od 9.00 h do 17.00 h a každú párnu sobotu od 8.00 h do 12.00 h.
Radnica v tejto súvislosti opätovne obyvateľom pripomenula, aby svoj objemný a nadrozmerný odpad neodkladali k zberným nádobám, ale odovzdávali ho na zbernom dvore, ktorý je na to určený. „V prípade, že občan nemá možnosť odvozu objemného odpadu na zberný dvor, je možnosť kontaktovať dispečing zberovej spoločnosti pre objednanie odvozu. Uvedená služba je spoplatnená podľa cenníka spoločnosti,“ doplnila samospráva a avizovala, že plánuje sprísniť dohľad nad porušovaním systému zberu odpadu.
