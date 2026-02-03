< sekcia Regióny
Bánovce nad Bebravou upravili značenie na moste na Farskej ulici
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 3. februára (TASR) - Mostom na Farskej ulici v Bánovciach nad Bebravou môže po novom prechádzať len jedno vozidlo, znížila sa i maximálna prípustná hmotnosť na ňom na 3,5 tony a maximálna povolená rýchlosť na 30 kilometrov za hodinu. Nové dopravné značenie tam osadila samospráva v rámci preventívnych bezpečnostných opatrení koncom januára, informovala v tlačovej správe na webe mesta.
„Opatrenia samospráva prijala na základe odbornej technickej prehliadky, ktorá je súčasťou pravidelných kontrol všetkých cestných mostov na území mesta. Ich cieľom je včasné odhalenie možných rizík a ochrana bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky,“ priblížila radnica.
Most na Farskej ulici je podľa nej aktuálne pod zvýšeným dohľadom a do rozhodnutia o ďalšom odbornom postupe na tomto úseku platia dočasné dopravné obmedzenia.
Radnica v tejto súvislosti žiada vodičov o trpezlivosť, zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie nového dopravného značenia.
