Bánovská radnica: Väčšie kusy polystyrénu patria na zberný dvor

Bánovce nad Bebravou 7. februára (TASR) - Recyklovať sa dá i polystyrén. Menšie kusy môžu obyvatelia Bánoviec nad Bebravou vhodiť do žltých kontajnerov, väčšie patria na zberný dvor. Pripomenula to bánovská radnica.



"Polystyrén, ktorý sa dá recyklovať veľmi dobre a dokonca viacnásobne, sa nazýva EPS – expandovaný polystyrén. Je to ten polystyrén, v ktorom je zabalená nová práčka alebo chladnička, prípadne sa používa pri zatepľovaní budov," načrtla samospráva.



Aj v Bánovciach nad Bebravou môže každý občan kusy tohto polystyrénu bezplatne odovzdať na zbernom dvore. "Zbiera sa tam do veľkoobjemových vriec a špecializovaná firma ho ďalej spracováva. Nepovaľuje sa tak na stojiskách kontajnerov, nie je ním zaplnený žltý kontajner a využije sa na ďalšie spracovanie," priblížila radnica.



Malé kúsky polystyrénu môžu podľa nej obyvatelia umiestniť do žltého kontajnera, pozor si však musia dať na obaly od potravín znečistené mastnotou, tie tam nepatria. Zvyšky potravy a predovšetkým tuky z jedla, ktorými bývajú nasiaknuté, ich recykláciu znemožňujú, a preto končia v zmesovom odpade. "Navyše jednorazové obaly na donášku, poháre alebo napríklad tácky, na ktoré sa balia potraviny, navonok môžu vyzerať ako polystyrén, ale vyrábajú sa inou technológiou a v súčasnosti sú len veľmi ťažko recyklovateľné," doplnila radnica.



Používanie jednorazových obalov je už od 3. júla 2021 v celej Európe obmedzované a prednosť majú recyklovateľné alebo kompostovateľné obaly, pripomenula bánovská samospráva.