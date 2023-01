Bánovce vysadia z námestia v areáli škôl vianočné stromčeky

Bánovce nad Bebravou 17. januára (TASR) - Vianočné stromčeky z aleje na Námestí Ľudovíta Štúra v Bánovciach nad Bebravou poputujú naspäť k deťom, ktoré ich zdobili. Mesto ich plánuje zasadiť v areáloch škôl, škôlok a ostatných zariadení. Informovala o tom bánovská radnica v tlačovej správe.



Živé vianočné stromčeky radnica priebežne odváža od stojísk nádob na odpad. "Obyvatelia ich musia dôsledne zbaviť ozdôb a uložiť ku kontajnerom. Ak je na ulici kryté stojisko, prosíme občanov, aby nevkladali stromčeky do vnútra klietky, ale ponechali ich pri stojisku na jednom mieste," upozornila radnica.



Stromčeky môžu obyvatelia i bezplatne odovzdať na zbernom dvore. "Majiteľom záhrad a kompostérov alebo kompostovísk môžu ešte poslúžiť. Vetvy sa dajú použiť na zakrytie chúlostivých rastlín v záhrade v prípade, ak by nastúpilo mrazivejšie počasie. Stromčeky nasekané na drobné kúsky sa tiež môžu primiešať do kompostu," pripomenula samospráva.