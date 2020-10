Bánovce nad Bebravou vstúpia do Únie miest Slovenska

Bánovce nad Bebravou 12. októbra (TASR) - Mesto Bánovce nad Bebravou vstúpi do Únie miest Slovenska (ÚMS). Odobrili to mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní. V Združení miest a obcí Slovenska (ZMOS) bánovská samospráva zostáva.



"Únia miest je rovnako ako ZMOS záujmovým združením, ktorého úlohou je predovšetkým zdôrazňovať význam miest ako centier záujmov regiónov Slovenska i smerom k zákonodarnej moci. ÚMS presadzuje budovanie jednotlivých miest s tým, že je potrebné komunikovať tieto záujmy cielene s vládou SR," povedala na rokovaní primátorka Rudolfa Novotná.



Prácu ÚMS podľa nej sleduje bánovská samospráva už niekoľko mesiacov, keďže nemala záujem vstupovať do tejto organizácie bez toho, aby za ňou boli zrejmé výsledky. "Skonštatovali sme, že by bolo vhodné, aby aj okresné mesto malo slovo v tom, čo ÚMS bude v rámci rokovaní s vládou presadzovať," ozrejmila.



Mesto plánuje zostať i v ZMOS, s jeho novým vedením sa podľa primátorky zvýšila miera rokovaní v rámci ZMOS, ako i rokovaní o pálčivých témach, ako je odpadové hospodárstvo či čerpanie eurofondov. "Na druhej strane, čím väčšia sila primátorov je v únii, tým majú väčšiu silu pri rokovaniach s kompetentnými," dodala.