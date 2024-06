Bánovce nad Bebravou vyhlásili súťaž o najkrajšiu predzáhradku

Bánovce nad Bebravou 3. júna (TASR) - Obyvatelia Bánoviec nad Bebravou môžu opäť zveľadiť okolie svojich bytových domov a získať za to ceny. Samospráva vyhlásila súťaž o najkrajšiu predzáhradku, potrvá od pondelka do 30. augusta. Informovala o tom radnica v tlačovej správe.



"Cieľom súťaže je skrášliť mestské prostredie kvetinovou výsadbou a zeleňou na verejných priestranstvách pred bytovými domami, motivovať občanov k snahe starať sa o estetický vzhľad a čistotu svojho bezprostredného okolia, vytvárať spoločne krajšie bývanie a zdravšie životné prostredie v meste," ozrejmila bánovská radnica.



Súťaž je podľa nej určená pre obyvateľov, ktorí bývajú v bytových domoch na území mesta. "Počas úprav okolia sa pritom nesmú svojvoľne vysádzať a presádzať stromy ani kry. Sadiť sa môžu iba kvety a bylinky. Rastliny nesmú byť invázne, teda nepôvodné, ktoré sa nekontrolovane šíria a vytláčajú pôvodné rastliny," odporučila samospráva.



Obyvatelia sa do súťaže môžu zapojiť zaslaním dvoch fotografií predzáhradky na e-mailovú adresu oddelenia životného prostredia mestského úradu, prípadne ich tam môžu doručiť osobne.



Predzáhradky bude hodnotiť oddelenie životného prostredia, zameria sa pri tom na celkový estetický vzhľad a kompozíciu, pomer zastúpenia kvetín, byliniek a udržiavanie predzáhradky počas súťaže. Radnica ocení prvé tri miesta vecnými cenami, ktoré budú spojené so záhradkárstvom.