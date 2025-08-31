Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 31. august 2025Meniny má Nora
< sekcia Regióny

Bánovce nad Bebravou zabezpečili revitalizáciu parku

.
Na snímke historický park v Lednických Rovniach v okrese Púchov. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Projekt podľa samosprávy zahŕňa aj vybudovanie zberných jazierok a retenčných plôch na zachytávanie dažďovej vody.

Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 31. augusta (TASR) - Samospráva Bánoviec nad Bebravou zabezpečí revitalizáciu mestského parku. Na projekt, ktorý prinesie viac prvkov zelenej a modrej infraštruktúry do centrálnej časti mesta, získala prostriedky z Programu Slovensko. S jeho realizáciou začala v týchto dňoch. Mesto o tom informovalo na sociálnej sieti.

Cieľom revitalizácie parku je vytvoriť kvalitné a moderné životné prostredie pre všetkých obyvateľov. Mestský park čakajú rozsiahle zmeny, ktoré spoja prírodu, oddych aj kultúru,“ uviedla bánovská samospráva.

Projekt podľa nej zahŕňa vybudovanie zberných jazierok a retenčných plôch na zachytávanie dažďovej vody, revitalizáciu a výsadbu novej zelene v podobe viac ako 100 nových stromov a tisícok kríkov, realizáciu moderného verejného osvetlenia a nového kamerového systému. Jeho súčasťou je i vybudovanie amfiteátra pre kultúrne a komunitné podujatia.

Ďalšie úpravy budú spočívať v realizácii nových chodníkov pre peších, ale aj pre korčule, kolobežky a bicykle, obnove parkových trávnikov, rozvodov elektriny pre osvetlenie a pódiá, ako i vo vybudovaní bezbariérového prístupu do parku a amfiteátra. „Našou snahou bude aj vhodné zakomponovanie malej kaviarne pre návštevníkov tohto pekného prostredia,“ priblížila radnica.

Mesto na úpravy parku získalo zdroje z Programu Slovensko, zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) nadobudla účinnosť koncom júla. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 692.159,03 eura, NFP je vo výške 636.786,31 eura.
.

Neprehliadnite

Prezident varuje pred možnými dôsledkami stupňujúcej sa nenávisti

KOMENTÁR: Koniec jazykových redaktoriek na Slovensku?

Premiér: Fašizmus a nacizmus nebol potrestaný, len sa skryl

ULICAMI BRATISLAVY: Prvý most cez Dunaj prišiel na konci 19. storočia