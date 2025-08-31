< sekcia Regióny
Bánovce nad Bebravou zabezpečili revitalizáciu parku
Projekt podľa samosprávy zahŕňa aj vybudovanie zberných jazierok a retenčných plôch na zachytávanie dažďovej vody.
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 31. augusta (TASR) - Samospráva Bánoviec nad Bebravou zabezpečí revitalizáciu mestského parku. Na projekt, ktorý prinesie viac prvkov zelenej a modrej infraštruktúry do centrálnej časti mesta, získala prostriedky z Programu Slovensko. S jeho realizáciou začala v týchto dňoch. Mesto o tom informovalo na sociálnej sieti.
„Cieľom revitalizácie parku je vytvoriť kvalitné a moderné životné prostredie pre všetkých obyvateľov. Mestský park čakajú rozsiahle zmeny, ktoré spoja prírodu, oddych aj kultúru,“ uviedla bánovská samospráva.
Projekt podľa nej zahŕňa vybudovanie zberných jazierok a retenčných plôch na zachytávanie dažďovej vody, revitalizáciu a výsadbu novej zelene v podobe viac ako 100 nových stromov a tisícok kríkov, realizáciu moderného verejného osvetlenia a nového kamerového systému. Jeho súčasťou je i vybudovanie amfiteátra pre kultúrne a komunitné podujatia.
Ďalšie úpravy budú spočívať v realizácii nových chodníkov pre peších, ale aj pre korčule, kolobežky a bicykle, obnove parkových trávnikov, rozvodov elektriny pre osvetlenie a pódiá, ako i vo vybudovaní bezbariérového prístupu do parku a amfiteátra. „Našou snahou bude aj vhodné zakomponovanie malej kaviarne pre návštevníkov tohto pekného prostredia,“ priblížila radnica.
Mesto na úpravy parku získalo zdroje z Programu Slovensko, zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) nadobudla účinnosť koncom júla. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 692.159,03 eura, NFP je vo výške 636.786,31 eura.
