Bánovce nad Bebravou zavedú poplatok za rozvoj

Bánovce nad Bebravou 15. decembra (TASR) - Mesto Bánovce nad Bebravou zavedie poplatok za rozvoj. Dodatočný príjem do rozpočtu bude môcť v zmysle zákona použiť na financovanie rozvoju mesta. Návrh radnice odobrili mestskí poslanci na svojom rokovaní vo štvrtok (14. 12.) schválením príslušného všeobecne záväzného nariadenia (VZN).



Zavedenie tohto poplatku mohli samosprávy aplikovať už v roku 2016, mesto doteraz k tomuto nepristúpilo. "Súčasná finančná situácia a zároveň aj potreby rekonštrukcií už existujúcej infraštruktúry či predpoklad nových investícií si v ďalších obdobiach vyžiadajú nemalé finančné prostriedky, preto zavedenie poplatku za rozvoj je ďalšou možnosťou pre financovanie rozvoja mesta," zhodnotila radnica v dôvodovej správe.



Výnos z poplatku môže mesto v zmysle zákona použiť len na úhradu kapitálových výdavkov, súvisiacich so stavbou, vrátane vysporiadania pozemku na účely vymedzené v tomto ustanovení.



Za stavby na bývanie zaplatia stavebníci päť eur za štvorcový meter (m2), za stavby na pôdohospodársku produkciu, priemyselné a podnikateľské stavby desať eur za m2.



Radnica pre porovnanie vyčíslila, že za rok 2021 by jej príjem z poplatku za rozvoj podľa archívnych záznamov z rozhodnutí vydaných stavebným úradom predstavoval 295.500 eur.