Bánovce nad Bebravou zrealizovali pri školách boxy na zastavenie

Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 17. novembra (TASR) - Mesto Bánovce nad Bebravou zrealizovalo pri Základnej škole (ZŠ) na Duklianskej ulici a Materskej škole na ulici 5. apríla nové boxy. Určené sú na krátkodobé zastavenie s autom. Do prevádzky ich uviedlo v polovici novembra. Informovala o tom radnica na webe mesta.

„Boxy slúžia v určenom čase len na rýchle vysadenie alebo vyzdvihnutie detí zo škôl. V prevádzke sú v pracovné dni od 6.00 h do 16.00 h,“ spresnila samospráva.

Upozornila, že tieto miesta neslúžia v určenom čase na bežné parkovanie ani na dlhodobé státie a sú určené výhradne na niekoľkominútové zastavenie počas nevyhnutného času.

„Cieľom opatrenia je zvýšiť bezpečnosť detí a zlepšiť plynulosť dopravy v okolí škôl. Mimo uvedených časov, t. j. po 16.00 h a do 6.00 h môžu tieto parkovacie miesta vodiči samozrejme využívať,“ dodala radnica.
