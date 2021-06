Obyvatelia Biskupíc chcú dobudovať chodník, spísali petíciu

Bánovce nad Bebravou 24. júna (TASR) - Obyvatelia mestskej časti Biskupice v Bánovciach nad Bebravou chcú dobudovať chodník do mesta. S požiadavkou, ktorú potvrdili i petíciou, sa obrátili na vedenie mesta. To má záujem investičnú akciu pripraviť, upozornilo na však problémy s vytýčením trasy. Informovala o tom bánovská samospráva.



Chodník pre peších sa má podľa požiadavky obyvateľov dobudovať s napojením na ulicu Partizánska a k chodníku na Trenčianskej ceste. O požiadavke rokovala primátorka Rudolfa Novotná s petičným výborom i obyvateľmi. Samospráva pripomenula, že investičnú akciu musí zahrnúť do rozpočtu mesta. "Problematické je však hlavne vytýčenie trasy, kadiaľ by chodník mohol viesť. Mesto dá v prvom rade vypracovať štúdiu realizovateľnosti požadovanej výstavby alebo alternatívneho riešenia s prihliadnutím na vlastníctvo pozemkov, bezpečnosť priechodu cez železničnú trať a podobne," uviedla radnica.



Samospráva zistí predpokladanú výšku obstarávacích nákladov pre projektovú dokumentáciu štúdie. "Na zasadnutie mestského zastupiteľstva potom mesto predloží zámer na jej obstaranie a zároveň vyčlenenie finančných prostriedkov s tým spojených prostredníctvom rozpočtovej úpravy," dodala radnica.