Bánovecká SOŠ strojnícka bude mať nové dielne za dva milióny eur

Bánovce nad Bebravou 21. februára (TASR) - Študenti Strednej odbornej školy (SOŠ) strojníckej v Bánovciach nad Bebravou sa budú vzdelávať v nových dielňach. Do rekonštrukcie priestorov a nového vybavenia investuje Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) takmer dva milióny eur. Informoval o tom Matej Plánek z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK.



"Projekt počíta s rekonštrukciou budovy dielní, kde vzniknú učebne merania, 3D tlače a autodiagnostiky, TSK doplní výbavu autodielní a učebne odboru mechanik počítačových sietí a taktiež nakúpi nové prístrojové vybavenie," uviedol Plánek.



Stavebné práce podľa neho pozostávajú z rekonštrukcie obvodového plášťa budovy, osadenia nových plastových okien a rolovacej brány. "Vykurovanie dielní vyriešia nové plynové infražiariče, v rámci elektroinštalácie sa vymenia prívody k novým strojom a zastarané svietidlá. V dielňach sa vymurujú nové priečky, vďaka čomu vzniknú samostatné priestory automobilovej, frézarskej a klampiarskej dielne či lakovne," priblížil s tým, že bezbariérový prístup do dielní zabezpečí murovaná nájazdová rampa.



"Celková investícia do modernizácie dielní je takmer dva milióny eur, z tejto sumy pôjde 700.000 eur na stavebné úpravy. Zvyšných viac ako 1,2 milióna eur pôjde na nákup moderných technológií," vyčíslil predseda TSK Jaroslav Baška.



Zmodernizované dielne podľa neho zlepšia kvalitu vyučovacieho procesu, prax študentov a zároveň budú lákadlom pre žiakov základných škôl.