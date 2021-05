Bánovská knižnica má nové logo, vybrali ho v súťaži

Bánovce nad Bebravou 6. mája (TASR) - Mestská knižnica Ľ. Štúra v Bánovciach nad Bebravou má nové logo. Vzišlo zo súťaže, ktorú za týmto účelom kultúrne zariadenie pripravilo. Autorom víťazného loga sa stal Filip Súkeník, ktorý do súťaže poslal päť svojich návrhov. TASR o tom informovala Zuzana Janáčová, riaditeľka Bánovského kultúrneho centra.



"Máme veľkú radosť z toho, že naša výzva mnohých zaujala a do súťaže sa zapojilo spolu 38 ľudí. Veková škála bola naozaj široká, o čom svedčí aj rôznorodosť jednotlivých návrhov. Za každý jeden sme mimoriadne vďační a vážime si snahu a čas venovaný ich výrobe," skonštatovala Janáčová.



Možno sa podľa nej na prvý pohľad zdá výroba loga jednoduchá, no vytvoriť návrh, ktorý bude v porovnaní s už existujúcimi logami originálny, estetický a funkčný, je práca vyžadujúca si veľkú dávku invencie a talentu. "Pri posudzovaní návrhov sa ich tak do užšieho výberu dostalo päť. Niektorí autori poslali viacero variantov spolu s technickou špecifikáciou, manuálom a textovým návrhom, čo svedčí o veľkej dávke profesionality a snahe vytvoriť komplexne použiteľný návrh," priblížila.



Návrhy posudzoval tím z knižnice, ale aj ľudia, ktorí sa venujú grafickým a výtvarným riešeniam. "Autorom víťazného loga je Filip Súkeník, ktorý do súťaže poslal spolu päť návrhov. Po naozaj dlhom rozhodovaní zvíťazilo logo, ktorého hlavnou charakteristikou je motív jednoduchých línií s farebným detailom, ako symbol kníh v rôznych prevedeniach. Logo je svieže, originálne, výstižné a ľahko zapamätateľné, spĺňa teda všetky atribúty zadania," dodala Janáčová.



Autorov vybraných piatich návrhov knižnica i ocenila, súťažiaci tiež dostali bezplatnú ročnú registráciu.