Bánovská nemocnica bude mať nové CT pracovisko

Bánovce nad Bebravou 14. januára (TASR) – Nemocnica v Bánovciach nad Bebravou vybuduje nové CT pracovisko. V prvej fáze začali s búracími prácami a v týchto dňoch sa začína rekonštrukcia priestorov budúceho pracoviska. Potvrdil to námestník riaditeľa pre ekonomiku, technické a prevádzkové činnosti nemocnice Vladimír Záborský.



Práce by podľa predpokladu mali byť ukončené do júna 2023, následne pracovisko uvedú do prevádzky. Nachádzať sa bude v priestoroch bývalého archívu na prízemí nemocnice. "Takýmto spôsobom rozšírime spektrum poskytovanej starostlivosti, ale predovšetkým prinesieme do regiónu a bližšie k pacientom pokročilú diagnostickú zobrazovaciu metódu," podotkol Záborský.