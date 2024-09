Bánovská nemocnica buduje vo svojom areáli oddychovú zónu

Bánovce nad Bebravou 2. septembra (TASR) - Hospitalizovaní pacienti a návštevníci nemocnice v Bánovciach nad Bebravou budú mať možnosť tráviť svoj čas v oddychovej zóne. S jej výstavbou začala nemocnica pred časom pred svojou budovou, práce ukončí do niekoľkých týždňov. Informovala o tom v pondelok riaditeľka nemocnice Mina Bobocká.



"Nemocnica sa nachádza v srdci mesta, v jeho centre. Keďže v okolí nie je park či relaxačná zóna, kde by si mohli hospitalizovaní pacienti posedieť na čerstvom vzduchu, do investičného plánu preto nemocnica zahrnula vytvorenie oddychovej zóny. Slúžiť bude práve na stretnutia hospitalizovaných pacientov s návštevami, ale využívať ju budú môcť aj pacienti ambulancií a ostatných pracovísk nemocnice," uviedla Bobocká.



S prácami, ktoré boli odrazovým mostíkom k vytvoreniu oddychovej zóny, nemocnica začala ešte vlani. "Prvým krokom bolo zbúranie bývalej rampy a spevnenie konštrukcie balkóna, ktorý následne dostal novú fasádu. Priestor, ktorý po zbúraní rampy vznikol, sme oplotili, upravili terén a v súčasnosti sa už venujeme položeniu zámkovej dlažby," priblížil vedúci oddelenia ekonomiky, technických a prevádzkových činností nemocnice Vladimír Záborský.



Nasledovať bude podľa neho úprava terénu okolo dlažby, osadenie lavičiek a výsadba zelene, ktorou chce nemocnica nechať obrásť aj plot oddeľujúci relaxačnú zónu od chodníka, čím dosiahne zútulnenie týchto priestorov a ich oddelenie od rušnej časti námestia.



V prípade, že práce nič nenaruší a všetko pôjde podľa plánu, oddychovú zónu by pacienti mohli začať využívať ešte na jeseň.