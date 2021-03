Bánovská nemocnica eviduje pokles pacientov s ochorením COVID-19

Bánovce nad Bebravou 29. marca (TASR) - Nemocnica v Bánovciach nad Bebravou zaznamenala v uplynulých dňoch pokles hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19. Rovnako tam klesá i počet zdravotníkov s týmto ochorením. V zdravotníckom zariadení naďalej platia protiepidemické opatrenia a zákaz návštev.



"K pondelku poskytujeme zdravotnú starostlivosť 14 pacientom s novým koronavírusom, dvaja ďalší sú suspektní. Naše kapacity sa teda trošku uvoľnili. Je to prísľub, veríme, že k trvalému zlepšeniu vývoja pandémie," uviedla riaditeľka nemocnice Mina Bobocká.



Z radov zamestnancov ešte podľa nej chýba 27 kolegov, z nich 11 má nový koronavírus, ďalší sú na ošetrovaní člena rodiny alebo sú práceneschopní z iného dôvodu.



"V uplynulom týždni bánovská nemocnica realizovala 129 RT-PCR testov, z nich 27 malo pozitívny výsledok. Zo 713 antigénových testov boli pozitívni len štyria testovaní, aj to dokazuje pozitívny trend vývoja pandémie," priblížila Bobocká.



Bánovská nemocnica je aj oficiálnym vakcinačným miestom, do pondelka zaočkovala vakcínou proti ochoreniu COVID-19 vyše 4300 registrovaných záujemcov. "Denne zaočkujeme približne 180 ľudí, z našich zamestnancov sa už dalo zaočkovať 130," dodala Bobocká.



V zmysle protipandemických opatrení v nemocnici stále platí zákaz návštev a zdravotníci tam vykonávajú len urgentné operačné zákroky.