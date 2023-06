Bánovská nemocnica má nové CT pracovisko

Bánovce nad Bebravou 13. júna (TASR) - Nemocnica v Bánovciach nad Bebravou má k dispozícii nové CT pracovisko. Do prevádzky ho uviedla v utorok, prispieť má k rýchlejšej a presnejšej diagnostike, doposiaľ totiž museli pacienti cestovať za vyšetrením do susedných okresov. Informovala o tom hovorkyňa skupiny AGEL SK Martina Pavliková.



Bánovská nemocnica sa o vytvorenie pracoviska CT snažila niekoľko rokov. "Priestory prešli kompletnou rekonštrukciou, CT máme odskúšané v skúšobnej prevádzke, všetko perfektne funguje aj z pohľadu našich odborníkov, aj z pohľadu manažmentu pacienta," skonštatovala riaditeľka nemocnice Mina Bobocká.



Doposiaľ museli pacienti na CT vyšetrenia dochádzať do okolitých okresov, v prípade hospitalizovaných či imobilných pacientov situáciu komplikovala ešte nutnosť prevozov. "Teší ma, že sa nám v rámci nemocnice podarilo vytvoriť podmienky na vznik moderného pracoviska, ktoré prinesie do regiónu kvalitnú diagnostickú zobrazovaciu techniku a skráti čakacie doby na CT vyšetrenie," dodala riaditeľka nemocnice.



Počítačová tomografia je vyšetrovacia metóda, ktorá využíva röntgenové žiarenie na detailné zobrazenie jednotlivých vrstiev orgánov a častí tela, vďaka čomu je možné ich detailne posúdiť. Okrem diagnostických vyšetrení budú zdravotníci na pracovisku aplikovať aj liečebné metódy, napríklad periradikulárnu terapiu či ozónoterapiu. CT pracovisko sa nachádza v priestoroch bývalého archívu na prízemí nemocnice. Zakúpenie prístroja v celkovej hodnote 503.000 eur financovala spoločnosť.