Bánovská nemocnica na lôžkach vlani ukončila 1800 hospitalizácií
V prípade jednodňovej zdravotnej starostlivosti dominovala v minulom roku najmä ortopédia s približne 1800 zákrokmi, nasledovala chirurgia a očná chirurgia.
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 23. januára (TASR) - Nemocnica v Bánovciach nad Bebravou v minulom roku na svojich lôžkových oddeleniach ukončila takmer 1800 hospitalizácií. V rámci ambulantnej starostlivosti tam vyšetrili lekári viac ako 101.000 pacientov, prostredníctvom jednodňovej zdravotnej starostlivosti nemocnica realizovala takmer 2300 výkonov. TASR o tom informovala manažérka komunikácie Agel SK Jarmila Ševčíková.
Najväčší podiel v prípade hospitalizácií tvorili pacienti v rámci dvoch jednotiek oddelenia dlhodobo chorých, kde nemocnica hospitalizovala takmer 1400 ľudí, ďalších viac ako 430 pacientov absolvovalo liečbu na lôžkovom rehabilitačnom oddelení.
V prípade jednodňovej zdravotnej starostlivosti dominovala v minulom roku najmä ortopédia s približne 1800 zákrokmi, nasledovala chirurgia a očná chirurgia. „Silné postavenie však máme aj v oblasti ambulantnej starostlivosti. Celkovo sme touto formou vyšetrili viac než 101.000 pacientov. Z uvedeného počtu ambulancie ošetrili takmer 70.000 pacientov, pričom najvyťaženejšou bola chirurgická ambulancia s viac ako 10.000 ošetreniami, čo predstavuje v priemere viac ako 70 pacientov denne,“ uviedol vedúci hospodársko-technického úseku bánovskej nemocnice Vladimír Záborský.
Zdravotníci na rádiologických pracoviskách nemocnice v roku 2025 vyšetrili viac ako 22.000 ľudí, ambulantnou rehabilitáciou prešlo viac ako 30.000 pacientov a CT vyšetrenie absolvovalo takmer 2000 ľudí. Nový denzitometrický prístroj, ktorý nemocnica uviedla do prevádzky počas vlaňajška, využili desiatky ľudí a mamografické pracovisko, otvorené v októbri 2025, vyšetrilo viac ako 800 pacientiek. „Za týmito číslami je každodenná práca zdravotníkov, technického personálu aj systematické investície do zázemia nemocnice. Výsledky roka 2025 potvrdzujú, že nemocnica je stabilným a neoddeliteľným pilierom zdravotnej starostlivosti v regióne, ktorý dokáže pružne reagovať na potreby pacientov a zároveň rozvíjať moderné medicínske postupy,“ skonštatoval Záborský.
