Bánovská nemocnica obnovila činnosť oddelenia dlhodobo chorých

Bánovce nad Bebravou 9. marca (TASR) - Nemocnica v Bánovciach na Bebravou obnovila v pondelok (8. 3.) poskytovanie zdravotnej starostlivosti na svojom oddelení dlhodobo chorých (ODCH). To bolo z dôvodu vysokého počtu zamestnancov chorých na COVID-19 a nedostatku zdravotníkov, ktorí by sa o pacientov mohli starať, dočasne zatvorené od 1. februára.



"Kritickú situáciu v nemocnici sa nám podarilo zvládnuť, viacero našich kolegov a predovšetkým sestier sa vrátilo z povinnej karantény po prekonaní ochorenia COVID-19. Hoci nie sú k dispozícii ani zďaleka všetci, chod ODCH už vieme zabezpečiť," povedala v utorok riaditeľka nemocnice Mina Bobocká.



K aktuálnemu zlepšeniu stavu zamestnancov podľa nej prispelo aj ich očkovanie, k utorku má nemocnica zaočkovaných už 70 percent pracovníkov.



Nemocnica sa aktuálne stará o 18 pacientov s novým koronavírusom na reprofilizovanom oddelení. "V nemocnici máme prijaté prísne protiepidemické opatrenia, a to od triáže až po hospitalizáciu. Pri prijatí do nemocnice pacient absolvuje antigénový test. Pacienti s novým koronavírusom sú od tých negatívnych prísne oddelení, rovnako máme prísne oddelený aj náš personál," ozrejmila Bobocká. Samozrejmosťou je podľa nej používanie ochranných osobných pomôcok a dôslednej dezinfekcie.