Bánovská nemocnica obnovila plánovanú operatívu

Bánovce nad Bebravou 23. apríla (TASR) - Nemocnica v Bánovciach nad Bebravou začala fungovať v štandardnom režime a obnovila plánované operácie. Zariadeniu to umožnilo zlepšenie pandemickej situácie. TASR o tom v piatok informovala Martina Pavliková, hovorkyňa Agel SK, pod ktorú nemocnica patrí.



"Som rada, že najhoršie obdobie v histórii nemocnice máme za sebou a dúfam, že tento stav je už definitívny. Vďaka pozitívnemu vývoju pandémie nového koronavírusu sme obnovili plánovanú operatívu v oblasti jednodňovej zdravotnej starostlivosti, nabehli sme už na klasický režim spred pandémie," skonštatovala riaditeľka nemocnice Mina Bobocká.



Nemocnica najčastejšie realizuje artroskopické operácie ramena a kolena a brušné operácie, najmä operácie žlčníkov a hernií. "Prosím pacientov o trpezlivosť, za posledné mesiace sme odložili stovky operácií, budeme sa snažiť všetkým vyhovieť, istý čas to však potrvá," podotkla Bobocká.



Bánovský poskytovateľ zdravotnej starostlivosti aktuálne neeviduje zamestnanca pozitívneho na nový koronavírus, v karanténe sa nachádza ešte šesť jeho pracovníkov. Hospitalizovaní sú tam ešte traja pacienti s ochorením COVID-19, jeden je suspektný.



V nemocnici naďalej platia protipandemické opatrenia, rovnako je stále v platnosti zákaz návštev. Nemocnica pokračuje s prevádzkou mobilného odberového miesta, jej prioritou je očkovacie centrum. "Do piatku sme zaočkovali viac ako 7000 registrovaných záujemcov prvou aj druhou dávkou vakcíny, zo zamestnancov už máme zaočkovaných 70 percent kolegov," dodala riaditeľka nemocnice.