Bánovská nemocnica očkuje proti COVID-19 dva dni v týždni

Bánovce nad Bebravou 9. novembra (TASR) - Nemocnica v Bánovciach nad Bebravou od utorka upravila režim vakcinácie proti ochoreniu COVID-19. Zdravotníci očkujú záujemcov dva dni v týždni, pre veľký nápor im však odporúčajú vopred sa zaregistrovať. TASR o tom informovala hovorkyňa spoločnosti Agel SK Martina Pavliková.



Bánovská nemocnica ako jedna z mála na Slovensku k utorku neeviduje žiadneho zamestnanca s ochorením COVID-19 a hospitalizovala troch suspektných pacientov, informoval námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť nemocnice Mário Drozdík.



Nemocnica od utorka upravila harmonogram očkovania, a to pre veľký nárast záujemcov. "Vakcinujeme dva dni v týždni, v utorok a v piatok v čase od 7.30 do 11.00 h, a to len zaregistrovaných záujemcov. Pre neregistrovaných záujemcov o očkovanie je vyhradený čas od 12.00 do 14.30 h," priblížil námestník.



Zároveň upozornil, že čakacie doby u neregistrovaných záujemcov sú podstatne dlhšie. "K tomuto kroku sme pristúpili hlavne preto, aby nemocnica mala k dispozícii dostatok vakcín, pretože je veľmi ťažké predpokladať, koľko nezaregistrovaných ľudí do vakcinačného centra príde," vysvetlil.



V bánovskej nemocnici doteraz podali takmer 24.200 dávok vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Podávajú tam prvú, druhú i tretiu dávku. "Momentálne máme podaných 441 dávok tretej dávky vakcíny a ďalších 600 ľudí v čakárni,“ dodala Anna Zelenáková z vakcinačného centra.