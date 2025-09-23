< sekcia Regióny
Bánovská nemocnica otvorí v októbri mamografické pracovisko
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 23. septembra (TASR) - Nemocnica v Bánovciach nad Bebravou počas októbra otvorí mamografické pracovisko. Dostupnosť diagnostiky prsníkov v regióne sa tak výrazne posilní. TASR o tom v utorok informovala manažérka komunikácie Agel SK Jarmila Ševčíková.
Do bánovskej nemocnice sa presunie pracovisko doktorky Marianny Lisánskej, ktoré dlhé roky pôsobilo v Topoľčanoch. „Naším cieľom je, aby ženy v regióne mali čo najlepšiu dostupnosť starostlivosti na najvyššej odbornej úrovni. Získať pre našu nemocnicu toto certifikované pracovisko s renomovanou odborníčkou považujem za veľký úspech a obrovský prínos pre pacientky,“ skonštatovala riaditeľka nemocnice Mina Bobocká.
Pracovisko ponúkne mamografické vyšetrenia v rámci národného skríningového programu aj na diagnostické účely, sonografiu prsníkov hradenú zdravotnými poisťovňami aj pre samoplatkyne, bioptické odbery so spracovaním vzoriek a tiež úzku spoluprácu s gynekologickými a onkologickými pracoviskami. Ordinovať bude v pracovných dňoch od 7.00 h do 15.00 h.
Rakovina prsníka patrí medzi ochorenia, ktoré sa dajú úspešne liečiť, ak sa odhalia včas. Práve preto má pravidelné mamografické vyšetrenie nezastupiteľnú úlohu. „Aj keď sa žena cíti zdravo a nemá žiadne ťažkosti, mamografia dokáže zachytiť zmeny, ktoré ešte nie sú hmatateľné. Tento skríning patrí medzi najúčinnejšie metódy včasného záchytu rakoviny prsníka, jeho prínos pre zdravie žien je nenahraditeľný,“ ozrejmila Lisánska.
Existencia mamografického skríningového pracoviska v bánovskej nemocnici preto podľa nej znamená nielen vyšší komfort pre pacientky, ale aj dôležitý krok k ochrane zdravia žien v celom regióne.
