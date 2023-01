Bánovská nemocnica plánuje tento rok vybudovať a spustiť CT pracovisko

Bánovce nad Bebravou 23. januára (TASR) - Nemocnica v Bánovciach nad Bebravou plánuje tento rok vybudovať a spustiť prevádzku nového CT pracoviska. Zamerať sa chce i na rekonštrukciu budovy, záujem má investovať i do nového medicínskeho vybavenia. Informovala o tom v pondelok riaditeľka nemocnice Mina Bobocká.



CT pracovisko, na ktorom nemocnica už pracuje, označila riaditeľka za prioritu. "Takýmto spôsobom prinesieme nielen do nemocnice, ale aj do regiónu pokročilú zobrazovaciu diagnostickú metódu a pacienti už nebudú musieť za vyšetrením cestovať do iných miest," skonštatovala Bobocká.



Nemocnica sa chce podľa nej tiež zamerať na vizuálnu a funkčnú stránku budovy, ktorá sa nachádza v centre mesta a má za to, že by mala vyzerať reprezentatívne. "Do investičného plánu sme preto zahrnuli opláštenie budovy, teda novú fasádu, výmenu okien na budove," priblížila.



Ďalším projektom je Zelená nemocnica. "Jeho cieľom je vytvorenie zelenej oddychovej zóny pre pacientov a zamestnancov v priestoroch bývalej nájazdovej rampy v čelnej časti budovy, keďže v okolí nie je žiaden park či relaxačná zóna, kde by si mohli hospitalizovaní pacienti posedieť na čerstvom vzduchu," doplnila riaditeľka.



V nemocnici tiež podľa nej plánujú v tomto roku zabezpečiť rekonštrukciu sociálnych zariadení pre pacientov na druhom poschodí. Od januára zdravotnícke zariadenie rozšírilo spektrum poskytovania zdravotnej starostlivosti o novú pneumologicko-ftizeologickú ambulanciu, ktorú chce vybaviť o prístroje na meranie difúznej kapacity pľúc, celotelovú pletyzmografiu či skríning spánkového apnoe. "Na rehabilitačné oddelenie by sme zasa chceli zabezpečiť prístroj na aplikáciu rázových vĺn, hydrogalvan či trakčnú zostavu," ozrejmila Bobocká.



Vlani nemocnica prostredníctvom dotácií, ako aj z vlastných zdrojov, investovala najmä do rekonštrukcií priestorov, v rámci investičnej obnovy zakúpila zdravotnú techniku pre všetky oddelenia. "V roku 2022 naši zdravotníci vyšetrili takmer 134.000 pacientov a v rámci lôžkových oddelení evidujeme viac ako 1700 ukončených hospitalizácií. V porovnaní s rokom 2021 sme zaznamenali nárast počtu zákrokov na oddelení jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Kým v roku 2021 ich bolo 1880, vlani bol ich počet nad 2000," dodala riaditeľka.