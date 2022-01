Bánovská nemocnica plánuje zriadiť CT pracovisko

Bánovce nad Bebravou 18. januára (TASR) - Nemocnica v Bánovciach nad Bebravou plánuje v tomto roku zriadiť CT pracovisko. Pacienti z jej spádovej oblasti by tak nemuseli dochádzať za vyšetrením do susedných okresov. Informovala o tom riaditeľka nemocnice Mina Bobocká.



"Na zriadení CT pracoviska už pracujeme, tento mesiac rovnako začíname s rozsiahlou rekonštrukciou vchodu do nemocnice," uviedla ďalej Bobocká.



Zdravotnícke zariadenie tiež podľa nej plánuje opäť otvoriť oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, ktoré nie je v prevádzke od minulého roka. "Transformovali sme ho na oddelenie pre pacientov s COVID-19, preto jeho opätovné spustenie zatiaľ nie je možné. Rehabilitácie v súčasnosti vykonávame len ambulantnou formou," dodala.