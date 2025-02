Bánovská nemocnica rozšíri starostlivosť o hyperbarickú komoru

Bánovce nad Bebravou 19. februára (TASR) - Nemocnica v Bánovciach nad Bebravou rozšíri spektrum poskytovanej zdravotnej starostlivosti o hyperbarickú komoru. Nové zariadenie pre rehabilitáciu pacientov bude mať k dispozícii v najbližších týždňoch. TASR o tom v stredu informovala zástupkyňa hovorcu Agel SK Jarmila Ševčíková.



Vedúci oddelenia ekonomiky, technických a prevádzkových činností nemocnice Vladimír Záborský priblížil, že nemocnica v súčasnosti pracuje na rozšírení a rekonštrukcii priestorov, v ktorých sa v minulosti nachádzala súkromná diabetologická ambulancia. "Tá bola presťahovaná na druhé poschodie budovy, čím sme vytvorili miestnosť určenú pre hyperbarickú komoru. Stavebné práce zahŕňajú vybúranie a rozšírenie pôvodných dverí, kompletnú rekonštrukciu elektroinštalácie a ďalšie úpravy priestorov. Dodanie samotnej komory očakávame koncom marca," ozrejmil Záborský.



Terapeutický prístroj bude k dispozícii pacientom s rôznymi zdravotnými ťažkosťami. "Hyperbarická kyslíková terapia je osvedčená metóda, pri ktorej pacient dýcha 100-percentný kyslík v prostredí so zvýšeným atmosférickým tlakom," priblížila riaditeľka nemocnice Mina Bobocká.



Táto liečba podľa nej podporuje regeneráciu tkanív a hojenie rán či popálenín, posilňuje imunitný systém, je nápomocná aj pri neurologických ochoreniach, migrénach a veľmi dobré výsledky má aj u pacientov s diabetom, ktorých trápia chronické rany a nedostatočná cirkulácia krvi. "Terapia je vhodná v rámci rekonvalescencie po operáciách, pre športovcov či po úrazoch, keďže zrýchľuje regeneráciu svalov, šliach a kostí," doplnila s tým, že kontraindikáciami liečby sú najmä klaustrofóbia, prebiehajúca infekcia a neliečený pneumotorax.



"Zakúpenie hyperbarickej komory je ďalším krokom k modernizácii a rozširovaniu následnej zdravotnej starostlivosti, ktorú na našich pracoviskách poskytujeme. Doposiaľ pacienti za týmto druhom terapie museli cestovať do Trenčína, Topoľčian, prípadne do Piešťan, preto veríme, že sa nám podarilo vyjsť im v ústrety a ponúknuť im opäť o čosi kvalitnejšie služby," uzavrela Bobocká.



Nemocnica vlani v septembri otvorila centrum pre liečbu pohybového aparátu, na ktorom pacienti môžu absolvovať vyšetrenia, ambulantné zákroky a terapie na úľavu od bolesti v oblasti ortopédie a traumatológie.