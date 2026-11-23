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Bánovská nemocnica rozšírila svoje vybavenie o nový CTG prístroj
Vyšetrenie je neinvazívne, bezbolestné a pre dieťa ani matku nepredstavuje záťaž.
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 23. novembra (TASR) - Gynekologická ambulancia nemocnice v Bánovciach nad Bebravou rozšírila svoje vybavenie o nový CTG prístroj. Kardiotokografia umožňuje podrobnejšie sledovať srdcovú frekvenciu bábätka a súčasne monitorovať činnosť maternice. Informovala o tom manažérka komunikácie siete nemocníc Agel Jarmila Ševčíková.
Vyšetrenie je neinvazívne, bezbolestné a pre dieťa ani matku nepredstavuje záťaž. Zdravotníkom poskytuje informácie o aktuálnom stave bábätka, jeho reakciách a prípadných zmenách, ktoré si vyžadujú ďalšiu pozornosť. „CTG vyšetrenie je dôležitou súčasťou sledovania tehotenstva, pretože nám poskytuje cenné informácie o srdcovej činnosti dieťaťa a aktivite maternice. Vďaka záznamu vieme posúdiť, ako sa bábätku darí, a v prípade potreby včas reagovať. Nový prístroj nám prináša lepšie technické možnosti a pomáha skvalitňovať starostlivosť, ktorú našim tehotným pacientkam poskytujeme,“ vysvetlila gynekologička bánovskej nemocnice Bronislava Szabóová.
Hoci sa CTG vyšetrenie spája najmä s poslednými týždňami tehotenstva a obdobím pred pôrodom, jeho význam spočíva predovšetkým v možnosti sledovať aktuálnu kondíciu plodu. „O jeho indikovaní a načasovaní rozhoduje lekár podľa priebehu tehotenstva a zdravotného stavu budúcej mamy a dieťaťa. Pre zdravotníkov je ďalším dôležitým pomocníkom pri rozhodovaní o ďalšom postupe a pre rodičov príležitosťou získať viac informácií o tom, ako sa ich dieťatku darí,“ dodala Ševčíková.
Vyšetrenie je neinvazívne, bezbolestné a pre dieťa ani matku nepredstavuje záťaž. Zdravotníkom poskytuje informácie o aktuálnom stave bábätka, jeho reakciách a prípadných zmenách, ktoré si vyžadujú ďalšiu pozornosť. „CTG vyšetrenie je dôležitou súčasťou sledovania tehotenstva, pretože nám poskytuje cenné informácie o srdcovej činnosti dieťaťa a aktivite maternice. Vďaka záznamu vieme posúdiť, ako sa bábätku darí, a v prípade potreby včas reagovať. Nový prístroj nám prináša lepšie technické možnosti a pomáha skvalitňovať starostlivosť, ktorú našim tehotným pacientkam poskytujeme,“ vysvetlila gynekologička bánovskej nemocnice Bronislava Szabóová.
Hoci sa CTG vyšetrenie spája najmä s poslednými týždňami tehotenstva a obdobím pred pôrodom, jeho význam spočíva predovšetkým v možnosti sledovať aktuálnu kondíciu plodu. „O jeho indikovaní a načasovaní rozhoduje lekár podľa priebehu tehotenstva a zdravotného stavu budúcej mamy a dieťaťa. Pre zdravotníkov je ďalším dôležitým pomocníkom pri rozhodovaní o ďalšom postupe a pre rodičov príležitosťou získať viac informácií o tom, ako sa ich dieťatku darí,“ dodala Ševčíková.