Bánovská nemocnica spúšťa očkovanie proti variantu omikron

Bánovce nad Bebravou 20. septembra (TASR) - Nemocnica v Bánovciach nad Bebravou začne od piatka (23. 9.) očkovať záujemcov aj upravenou vakcínou proti ochoreniu COVID-19 zameranou na variant omikron. TASR o tom v stredu informovala tlačová hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavliková.



Adaptovaná vakcína je určená pre dospelých a deti staršie ako 12 rokov. Podáva sa ako posilňujúca dávka, teda ako tretia alebo štvrtá dávka očkovacej schémy.



Zdravotníci vo vakcinačnom centre naďalej očkujú aj vakcínami Comirnaty od Pfizer/BioNTech a Nuvaxovid od Novavaxu, a to každý párny týždeň v utorok od 13.00 h do 14.00 h. Očkovanie adaptovanou vakcínou Comirnaty Original/Omicron BA.1 nemocnica spúšťa v čase od 13.00 h do 14.00 h. Na očkovanie sa záujemcovia môžu zaregistrovať cez portál www.korona.gov.sk, dostaviť sa však môžu aj neregistrovaní záujemcovia o posilňujúcu dávku.