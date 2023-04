Bánovská nemocnica spustí nové CT pracovisko začiatkom júna

Bánovce nad Bebravou 20. apríla (TASR) - Nemocnica v Bánovciach nad Bebravou prevzala v stredu (19. 4.) nový CT prístroj. Prevádzku pracoviska plánuje spustiť začiatkom júna.



"Priestory sme odovzdali zhotoviteľovi začiatkom januára. V zmysle schválenej projektovej dokumentácie, ako aj stavebného povolenia, už máme za sebou stavebné práce, boli vymenené okná, vstupné dvere, v priestoroch sú nové elektrické rozvody, sadrokartónové stropy," informoval ďalej vo štvrtok námestník riaditeľa pre ekonomiku, technické a prevádzkové činnosti Vladimír Záborský.



Priestory dodávateľ prác podľa neho už vystierkoval a položil tam nové podlahy. "Dá sa povedať, že to najťažšie už máme za sebou. V týchto dňoch sa zabezpečuje inštalácia sanity. Čo sa týka priestorov, čaká nás v podstate už finále v podobe dokončovacích prác, upratovania či inštalácie nábytku a vnútorného vybavenia," doplnil.



Práce by mal podľa predpokladov zhotoviteľ ukončiť počas mája. Nemocnica v týchto dňoch zabezpečuje i inštaláciu CT prístroja, následne ho podrobí skúškam, aby pred spustením prevádzky pracoviska otestovala jeho plnú funkčnosť.



Novozriadené CT pracovisko, ktoré prinesie pokročilú diagnostickú zobrazovaciu metódu priamo do regiónu, sa bude nachádzať v priestoroch bývalého archívu na prízemí nemocnice. Okrem diagnostických vyšetrení, z ktorých to bude CT v oblasti hlavy, krku, hrudníka, brucha, malej panvy, muskuloskeletálneho systému, angiografie, kolonografie, enteroklýzy a HRCT pľúc, budú na pracovisku aplikovať aj liečebné metódy, napríklad periradikulárnu terapiu či ozónoterapiu.