< sekcia Regióny
Bánovská nemocnica začala s výstavbou centra zdravotnej starostlivosti
Po dokončení projektu podľa nej vzniknú popri zachovaných špecializovaných ambulanciách aj nové priestory pre gynekologickú ambulanciu, ambulanciu psychológa a pracovisko sociálneho poradenstva.
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 9. júla (TASR) - Nemocnica v Bánovciach nad Bebravou začala s realizáciou Regionálneho centra integrovanej starostlivosti (RCIS). Projekt za takmer 3,2 milióna eur financuje z Programu Slovensko, prinesie modernizáciu ambulantných priestorov, nové odbornosti i vyšší komfort pre pacientov. TASR o tom vo štvrtok informovala manažérka komunikácie Agel SK Jarmila Ševčíková.
„Rekonštrukcia je rozdelená na päť etáp, práce potrvajú približne 22 mesiacov. Prvou etapou sú stavebné práce v ambulanciách na prízemí a treťom poschodí budovy, ktoré si dočasne vyžiadali presťahovanie niektorých pracovísk v rámci nemocnice, a to očnej, dvoch interných ambulancií, ako i ambulantnej pohotovostnej služby,“ priblížila Ševčíková s tým, že organizačné zmeny potrvajú približne tri až štyri mesiace.
Po dokončení projektu podľa nej vzniknú popri zachovaných špecializovaných ambulanciách aj nové priestory pre gynekologickú ambulanciu, ambulanciu psychológa a pracovisko sociálneho poradenstva. Rekonštrukciou prejdú aj spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky, čím sa vytvorí moderné ambulantné zázemie spĺňajúce súčasné požiadavky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
„RCIS predstavuje významný míľnik v rozvoji našej nemocnice aj celého regiónu. Naším cieľom je vytvoriť miesto, kde pacient nájde na jednom mieste kvalitnú, dostupnú a koordinovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť,“ skonštatovala riaditeľka nemocnice Mina Bobocká.
Projekt podľa nej prinesie nielen nové odbornosti a moderné priestory, ale predovšetkým lepšie podmienky pre pacientov aj zdravotníkov.
Investíciu v podobe RCIS financuje nemocnica z Programu Slovensko, na financovaní sa podieľa sumou 252.000 eur. O postupe stavebných prác a prípadných ďalších organizačných zmenách bude zdravotnícke zariadenie priebežne pacientov informovať.
„Rekonštrukcia je rozdelená na päť etáp, práce potrvajú približne 22 mesiacov. Prvou etapou sú stavebné práce v ambulanciách na prízemí a treťom poschodí budovy, ktoré si dočasne vyžiadali presťahovanie niektorých pracovísk v rámci nemocnice, a to očnej, dvoch interných ambulancií, ako i ambulantnej pohotovostnej služby,“ priblížila Ševčíková s tým, že organizačné zmeny potrvajú približne tri až štyri mesiace.
Po dokončení projektu podľa nej vzniknú popri zachovaných špecializovaných ambulanciách aj nové priestory pre gynekologickú ambulanciu, ambulanciu psychológa a pracovisko sociálneho poradenstva. Rekonštrukciou prejdú aj spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky, čím sa vytvorí moderné ambulantné zázemie spĺňajúce súčasné požiadavky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
„RCIS predstavuje významný míľnik v rozvoji našej nemocnice aj celého regiónu. Naším cieľom je vytvoriť miesto, kde pacient nájde na jednom mieste kvalitnú, dostupnú a koordinovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť,“ skonštatovala riaditeľka nemocnice Mina Bobocká.
Projekt podľa nej prinesie nielen nové odbornosti a moderné priestory, ale predovšetkým lepšie podmienky pre pacientov aj zdravotníkov.
Investíciu v podobe RCIS financuje nemocnica z Programu Slovensko, na financovaní sa podieľa sumou 252.000 eur. O postupe stavebných prác a prípadných ďalších organizačných zmenách bude zdravotnícke zariadenie priebežne pacientov informovať.