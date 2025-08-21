< sekcia Regióny
Bánovská nemocnica zakúpila nový robotizovaný laser
Nemocnica do kúpy tohto zariadenia investovala viac než 20.000 eur.
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 21. augusta (TASR) - Nemocnica v Bánovciach nad Bebravou doplnila technické vybavenie svojho oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie o nový robotizovaný laser. Prístroj preniká hlbšie do tkanív a patrí k najvýkonnejším na trhu. TASR o tom vo štvrtok informovala manažérka komunikácie Agel SK Ivana Holíková.
„Nový terapeutický prístroj predstavuje kvalitatívny posun v laseroterapii. Hoci laserovú liečbu mali pacienti k dispozícii aj doposiaľ, nový prístroj ponúka významné výhody - najmä vyšší výkon, väčšiu hĺbku prieniku a účinnejšie pôsobenie na tkanivá,“ ozrejmila Holíková.
Robotizovaný laser je vybavený viacdiódovým aplikátorom s výkonom 3,45 wattu a tromi MLS zdrojmi žiarenia, ako aj ručným aplikátorom s jedným zdrojom pre presnejšie cielenie terapie. V praxi to znamená, že laseroterapiu môžu zdravotníci aplikovať dvom pacientom súčasne. „Technológia MLS (Multiwave Locked System) kombinuje pulzné a kontinuálne laserové žiarenie, čím dosahuje súčasný protibolestivý, protizápalový, biostimulačný a protiopuchový účinok. Pacienti s bolesťami chrbtice, zápalmi šliach, poúrazovými stavmi alebo neurologickými problémami môžu očakávať nielen úľavu od bolesti, ale aj lepšiu regeneráciu a kratší čas liečby,“ uviedla primárka oddelenia Oksana Kosztroba.
Laser, ktorý už začala nemocnica využívať u pacientov ambulantnej formy rehabilitácie, je niekoľkonásobne výkonnejší než ten, ktorý malo oddelenie k dispozícii doposiaľ. „Pre pacienta to znamená najmä to, že sa terapeutické žiarenie dostane hlbšie do postihnutých štruktúr a jeho účinok je intenzívnejší aj v hlbších vrstvách tkaniva. Výsledkom je rýchlejšia úľava od bolesti, účinnejšie potlačenie zápalu a celkovo lepšia odozva organizmu na terapiu,“ vysvetľuje vedúca fyzioterapeutka Libuša Klamárová.
Nemocnica do kúpy tohto zariadenia investovala viac než 20.000 eur. Doteraz používaný laserový prístroj bude naďalej využívať v rámci Centra pre liečbu pohybového aparátu.
„Nový terapeutický prístroj predstavuje kvalitatívny posun v laseroterapii. Hoci laserovú liečbu mali pacienti k dispozícii aj doposiaľ, nový prístroj ponúka významné výhody - najmä vyšší výkon, väčšiu hĺbku prieniku a účinnejšie pôsobenie na tkanivá,“ ozrejmila Holíková.
Robotizovaný laser je vybavený viacdiódovým aplikátorom s výkonom 3,45 wattu a tromi MLS zdrojmi žiarenia, ako aj ručným aplikátorom s jedným zdrojom pre presnejšie cielenie terapie. V praxi to znamená, že laseroterapiu môžu zdravotníci aplikovať dvom pacientom súčasne. „Technológia MLS (Multiwave Locked System) kombinuje pulzné a kontinuálne laserové žiarenie, čím dosahuje súčasný protibolestivý, protizápalový, biostimulačný a protiopuchový účinok. Pacienti s bolesťami chrbtice, zápalmi šliach, poúrazovými stavmi alebo neurologickými problémami môžu očakávať nielen úľavu od bolesti, ale aj lepšiu regeneráciu a kratší čas liečby,“ uviedla primárka oddelenia Oksana Kosztroba.
Laser, ktorý už začala nemocnica využívať u pacientov ambulantnej formy rehabilitácie, je niekoľkonásobne výkonnejší než ten, ktorý malo oddelenie k dispozícii doposiaľ. „Pre pacienta to znamená najmä to, že sa terapeutické žiarenie dostane hlbšie do postihnutých štruktúr a jeho účinok je intenzívnejší aj v hlbších vrstvách tkaniva. Výsledkom je rýchlejšia úľava od bolesti, účinnejšie potlačenie zápalu a celkovo lepšia odozva organizmu na terapiu,“ vysvetľuje vedúca fyzioterapeutka Libuša Klamárová.
Nemocnica do kúpy tohto zariadenia investovala viac než 20.000 eur. Doteraz používaný laserový prístroj bude naďalej využívať v rámci Centra pre liečbu pohybového aparátu.