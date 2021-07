Bánovská nemocnica zrekonštruovala toalety

Bánovce nad Bebravou 16. júla (TASR) – Nemocnica v Bánovciach nad Bebravou zrekonštruovala toalety na prízemí svojho objektu. Práce ukončili stavebníci v júni tohto roka, zdravotnícke zariadenie plánuje i ďalšie rekonštrukcie.



„Rekonštrukciu zariadení sme realizovali počas mesiacov apríl až jún. V rámci nej sa urobili aj nové rozvody vody, elektriny a odpadov. Toalety sme odlíšili aj vizuálne – farebne, bordovou sú označené sociálne zariadenia pre ženy a modrou pre mužov," uviedla v piatok riaditeľka nemocnice Mina Bobocká.



Celková investícia nemocnice do nových sociálnych zariadení podľa nej predstavuje 16 000 eur bez dane z pridanej hodnoty, v novej podobe už slúžia pacientom i verejnosti niekoľko dní.



„Radi by sme v zmenách pokračovali aj ďalej, najbližšie nás čaká rekonštrukcia vchodu do nemocnice, výmena protipožiarnych dverí na druhom a treťom poschodí a v neposlednom rade plánujeme zriadiť CT pracovisko, ktoré v našom regióne veľmi chýba," dodala Bobocká.