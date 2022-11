Bánovská nemocnica zrekonštruovala vestibul a vymenila výťahy

Bánovce nad Bebravou 10. novembra (TASR) - Nemocnica v Bánovciach nad Bebravou zrekonštruovala svoj hlavný vchod a vestibul. Výmenou prešli i tamojšie výťahy. Obnovené priestory uviedla v týchto dňoch do prevádzky. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavliková, pod ktorú nemocnica patrí.



"S cieľom modernizácie priestorov sme sa rozhodli investovať do rozsiahlejšej rekonštrukcie hlavného vchodu aj vestibulu nemocnice. Rekonštrukcia sa týkala aj priestorov recepcie a triáže," načrtol námestník pre ekonomiku a hospodársko-technickú správu nemocnice Vladimír Záborský. V súčasnosti je podľa neho už recepcia presťahovaná do nových priestorov.



Na rekonštrukciu nemocnica vynaložila finančné prostriedky vo výške takmer 70.000 eur. V najbližších týždňoch vedenie nemocnice plánuje odstrániť priestory bývalej recepcie, čím vznikne priestor na vytvorenie menšej oddychovej zóny pre pacientov.



Koncom leta začali v nemocnici aj s prácami súvisiacimi s výmenou dvoch výťahov v hlavnej budove, ktoré využíva verejnosť, ale aj zdravotníci na prevoz pacientov. Celková investícia do rekonštrukcie výťahov presiahla sumu 114.000 eur. "Práce zahŕňali kompletnú demontáž dvoch starých výťahov a montáž nových moderných evakuačných výťahov vrátane novej elektrotechniky," konkretizoval Záborský.