Bánovská radnica plánuje vybudovať nájomné bývanie pre mladé rodiny

Bánovce nad Bebravou 25. apríla (TASR) - Internát bývalého odevného učilišťa plánuje bánovská samospráva premeniť na nájomné bývanie. Ďalšie priestory, ktoré získala zámenou majetku s Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK), majú slúžiť miestnym organizáciám.



"Od roku 2005, to znamená 16. rok, sa mesto usilovalo získať tento majetok bývalého stredného odborného učilišťa Zornica do svojho vlastníctva," skonštatovala pre TASR primátorka Rudolfa Novotná. Budova sa podľa nej nachádza v širšom centre mesta, pričom jeden internát prerobili na byty pre obyvateľov.



Samospráva plánuje časť nadobudnutého majetku premeniť na nájomné bývanie. "Vzhľadom na to, že počet obyvateľov v meste neustále klesá, toto je jedna z ciest, ako prilákať mladých obyvateľov, respektíve zabezpečiť, aby neodchádzali. Bánovce nad Bebravou sú priemyselné mesto, čiže práce je tu dosť, horšie je to s bývaním," vysvetlila Novotná.



Mesto sa preto podľa nej rozhodlo, že byty pre mladých a rodiny urobí z internátnej časti. "V budovách, ktoré boli používané ako triedy a dielne, plánujeme urobiť priestory pre spoločenské organizácie. Pre zdravotne postihnutých, klub dôchodcov, Maticu slovenskú, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a Jednotu dôchodcov," priblížila.



Zámenu majetku s TSK odobrili bánovskí mestskí poslanci na svojom rokovaní tento týždeň, trenčianski krajskí poslanci ešte koncom marca. Pri hlasovaní o zámene majetku sa zdržala mestská poslankyňa Miroslava Hudecová. Ako povedala, nemá dostatok informácií o majetku a zámeroch, rovnako upozornila na možnú finančnú náročnosť rekonštrukcie objektu.



Novotná podotkla, že objekt ako poslankyňa TSK navštívila niekoľkokrát, pričom tvrdí, že vie, v akom stave sa nachádza. "S podmienkami, ktoré boli prerokované na TSK, sme súhlasili. Pre mesto je to veľmi výhodné. Rozdiel medzi hodnotou budovy a pozemkov v širšom centre a pozemkov pod krajskými cestami je viac ako 100.000 eur," dodala primátorka.



Mesto nadobudne do svojho vlastníctva viacero parciel a budov v areáli učilišťa, ktoré vymení za pozemky pod cestami druhej a tretej triedy a pod ihriskom v areáli gymnázia na Radlinského ulici.



Pozemky vo výmere viac ako 39.000 štvorcových metrov majú hodnotu takmer 800.000 eur, areál bývalého učilišťa takmer 960.000 eur. Bánovská samospráva doplatí TSK 30.000 eur, zostávajúci rozdiel hodnoty majetku vo výške viac ako 130.000 eur zabezpečí prostredníctvom investície do rekonštrukcie striech na budovách školy, ktoré sú v havarijnom stave. Opravy musí zrealizovať do konca budúceho roka.