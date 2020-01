Bánovce chcú vybudovať centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

Bánovce nad Bebravou 6. januára (TASR) - Samospráva Bánoviec nad Bebravou má záujem rozšíriť zdravotnícku infraštruktúru pre obyvateľov mesta a jeho spádovú oblasť. Dosiahnuť to chce vybudovaním centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS), kde by mali pôsobiť lekári z ambulantnej sféry. Ako informovala samospráva, zámer chce financovať z fondov Európskej únie.



"Cieľom projektu CIZS je posilnenie postavenia a rozšírenie kompetencií všeobecných lekárov primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, aby väčšina zdravotnej starostlivosti bola poskytovaná už na primárnej úrovni," ozrejmil Vladimír Margolien z referátu projektového riadenia bánovského mestského úradu.



V CIZS bude podľa neho poskytovaná primárna ambulantná zdravotná starostlivosť v rámci ambulancií všeobecného lekára pre dospelých, deti a dorast, gynekológie a zubného lekárstva. "V CIZS bude taktiež sídliť denné centrum pre seniorov a klub dôchodcov," doplnil.



Objekt centra bude situovaný na Farskej ulici. Náklady na jeho vybudovanie odhadla samospráva na 1.054.000 eur.



Mesto v súvislosti so svojím zámerom vyzýva všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zo spádovej oblasti, ktorí spĺňajú podmienky, o participáciu na projekte zriadenia a prevádzky CIZS. V prípade záujmu sa môžu obrátiť na referát projektového riadenia mestského úradu.